Domotica, se anche le finestre diventano "intelligenti"

Mentre fino qualche anno fa la domotica era un privilegio per pochi, collocata in abitazioni lussuose e avvenieristiche, oggi questo tipo di tecnologia ha invaso le nostre case. Grazie ai costi contenuti, la domotica è diventata accessibile a tutti, anche perché le case nascono già in fase progettuale sempre più automatizzate.

Oltre agli elettrodomestici sempre più “intelligenti” come frigoriferi, forni e sistemi di sicurezza, anche gli elementi della casa sono stati influenzati dalla domotica, tra questi i serramenti.

In questo caso, pensando all’esigenza di arieggiare frequentemente gli ambienti nel corso della giornata per tenere costantemente sotto controllo temperatura e umidità, sono stati realizzati serramente in grado di stabilire l’apertura e la chiusura delle finestre in base al clima interno, così da avere un ambiente confortevole in ogni momento della giornata. Tutto ciò anche in nostra assenza, quando trascorriamo le lunghe giornate di lavoro fuori casa e non possiamo garantire noi il ricambio dell’aria. Veri e propri “infissi intelligenti” che provvedono in nostra assenza a regolare la temperatura perfetta dentro casa.

Come far interagire i serramenti con il sistema domotico

Le tipologie di finestre perfette su cui montare i sensori per la domotica e avere il massimo dei risultati, sono i serramenti in alluminio. Tra i sistemi i più diffusi ci sono quelli che si occupano dell’apertura e della chiusura delle finestre automaticamente.

Negli ultimi anni, inoltre, stanno prendendo piede i sensori che permettono di controllare porte e finestre in caso di pioggia o di vento, limitando così danni all’interno della casa.

Per decidere la chiusura dei serramenti da remoto basta una semplice app. In caso di temporali improvvisi, infatti, basta collegarsi con il telefono e le finestre verranno chiuse senza dover tornare a casa.

Non solo inverno, ma anche in estate, quando l’afa ci fa passare notti insonni, i sistemi automatizzati vengono in nostro aiuto, consentendoci anche di risparmiare sulla bolletta evitando di usare il condizionatore: basta posizionare i sensori sulle finestre e queste verranno aperte o chiuse in base alla temperatura interna della casa o azioneranno quando è il caso il condizionatore, per ottimizzare al meglio i consumi, limitare gli sprechi e assicurarci notti serene.

La stessa tecnologia può essere applicata anche alle tapparelle, così da avere sempre la giusta illuminazione nelle varie ore della giornata.

Domotica e sicurezza

Naturalmente a domotica ci aiuta anche ad aumentare la sicurezza in casa, prevenendo il rischio di intrusioni.

I sistemi di allarme possono essere collegati alle porte o alle finestre segnalando l’intrusione dei ladri tramite la rottura dei vetri o in caso in cui le finestre vengano forzate.

Inoltre sono un valido aiuto per le persone particolarmente distratte. Anche a distanza e con il supporto dello smartphone è possibile controllare se abbiamo chiuso le finestre prima di uscire di casa.

La domotica applicata alla casa diventa fondamentale per la sicurezza in caso di fughe di gas o incendi improvvisi. Grazie ad appositi sensori e all’app di riferimento verranno mandati avvisi su eventuali fughe per scongiurare ogni pericolo azionando i sistemi di sicurezza.

Se desiderate un consulto su come rendere "intelligenti" i vostri infissi, ecco a chi potete rivolgervi a Perugia:

