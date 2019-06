Carta da parati, bella e colorata non solo per le pareti

Per chi ama le decorazioni fantasiose, la carta da parati è certamente un’alleata nella personalizzazione della propria casa.

Su tutta la stanza o solo su una parete del soggiorno o della camera da letto, monocromo o con uno dei trend che più in voga al momento: le possibilità sono davvero infinite.

Il wallcovering riesce a dare carattere e personalità ad ogni ambiente e costituisce un vero e proprio elemento d'arredo. Fiori, carte geografiche e fantasie tropicali, c'è solo l'imbarazzo della scelta, baste scegliere che più rispecchia il vostro stile e la vostra personalità, e regalare un nuovo volto alla stanza preferita.

La carta da parati non finisce mai di essere utile. Infatti, se avete appena concluso i lavori ma vi sono rimasti dei ritagli e non avete intenzione di buttarli, ci sono tante soluzioni per riutilizzarla. Il riciclo creativo permette agli amanti del fai da te di dare nuova vita agli oggetti che ci circondano, nel pieno rispetto dell'ambiente e del portafoglio. Cassetti, armadi e lampade potranno subire un vero restyling grazie a queste semplici idee.

Cassetti

La cassettiera è tra gli arredi più comodi di una stanza, al suo interno possiamo riporre di tutto. Le più comuni sono quelle in legno, moderne o in stile vintage. Se vogliamo personalizzare la nostra cassettiera, possiamo rivestire i cassetti con la carta da parati. Colorata o a fondo unico, sarà una ventata di vivacità alla cassettiera della nonna.

Mobili

Rinnovare gli arredi, ma senza spendere una cifra, è possibile con la carta da parati. Ad esempio le ante degli armadi, il comò o le porte di casa avranno un aspetto del tutto nuovo semplicemente incollandovi un foglio di carta da parati. Se abbiamo ritagli di diversi colori e fantasie, allora possiamo sbizzarrirci creando un patchwork che regalerà allegria e colore alla stanza.

Cameretta dei bambini

La stanza dei bambini deve essere colorata, divertente e il luogo ideale in cui i piccoli danno libero sfogo alla fantasia. Perché non abbellire le pareti con la carta da parati? Prendete o disegnate la sagoma dell'animale preferito da vostro figlio e ritagliatela sulla carta da parati. La vostra bambina ama le ballerine o le principesse? Non dovete far altro che stampare la figura e riportarla sulla carta da parati da applicare alla parete. Le soluzioni sono infinite, non vi resta che farvi consigliare dal vostro ometto o principessa e la cameretta diventerà speciale.

Scale

Le scale sono un elemento indispensabile in una casa a due piani, ma con il passare del tempo possono diventare monotone. Per rinnovarle spendendo poco potete applicare la carta da parati sull'alzata delle scale. Potete decidere di rivestire tutta la scalinata o applicarla alternativamente con qualche accenno tra uno scalino e l'altro, dovete seguire solo il vostro gusto e lo stile della casa. La scelta semplice e di design non solo arricchirà l'ingresso ma lascerà i vostri ospiti a bocca aperta.

Opere d'arte

Le fantasie e i colori delle moderne carte da parati sono chic e raffinate, tanto da sembrare delle vere e proprie opere d'arte. Allora perchè non incorniciarle? Basta ritagliarle in base alla grandezza della cornice e in un attimo avremo un quadro unico in grado di arricchire le pareti del corridoi o della stanza da letto.

Rivestimento

La carta da parati oltre ad essere bella e colorata, è anche resistente, perfetta per rivestire alcuni elementi d'arredo. Se abbiamo deciso di utilizzare la carta da parati in camera da letto, possiamo rivestire il paralume della lampada da comodino con la carta da parati per riprendere con un dettaglio semplice ma raffinato lo stile della parete. Basta prendere le misure, spruzzare la colla spray e con pochi e semplici gesti avremo una lampada del tutto nuova. Lo stesso possiamo fare con le scatole in legno un po' rovinate o con quelle in cartone che conserviamo in fondo all'armadio. Una volta rivestite diventeranno un elegante complemento d'arredo da mettere sul comò o sulla scrivania e da aprire ogni volta che vogliamo rivedere una vecchia foto o prendere un oggetto personale.

