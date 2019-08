Cambiare la vasca da bagno, ecco come farlo da soli

La vasca da bagno è indubbiamente l’elemento dell’arredo bagno che associamo di più ai momenti di relax. Purtroppo però con il passare del tempo e con l’usura tende a rovinarsi, perdendo lo smalto o con danni al sistema di idromassaggio se ne è dotata.

Per fare il cambio, di norma ci si rivolge ad un idraulico, ma seguendo le giuste direttive, se siete amanti del fai-da-te, potete anche riuscirci da soli. Ecco allora come installare una nuova vasca da bagno dalla scelta del modello fino al montaggio della rubinetteria.

Scegliere la vasca

Ormai sul mercato esistono i tipi di vasche da bagno più svariati: prima di procedere con l’installazione bisogna valutare lo spazio a disposizione e scegliere il modello che si integra meglio nell’ambiente del nostro bagno.

Ecco quali sono i principali modelli.

Vasche rettangolari: sono le più diffuse perché nonchè le più economiche, semplici e minimali, esistono di diverse dimensioni e si adattano alla perfezione ad ogni ambiente.

Vasche ad angolo: adatte ai grandi bagni, occupano molto spazio ma possono essere arricchite da accessori per ogni esigenza.

Vasche circolari:anche se belle esteticamente, sono le meno diffuse perchè necessitano di uno spazio grande. Ideale nei bagni padronali, dove diventano il fulcro della stanza su cui costruire il resto dell’arredo.

Rimuovere la vecchia vasca

Dopo aver scelto la vasca adatta a noi, bisogna rimuovere quella vecchia. Per evitare di allagare la stanza chiudete i rubinetti generali dell'acqua e munitevi di una bacinella per raccogliere l'acqua residua nelle tubature che potrebbe fuoriuscire durante i lavori.

Per rimuovere la vasca bisogna eliminare le vecchie tubature di adduzione, del troppopieno e dello scarico, facendosi aiutare da un seghetto pensato per i metalli.

Ora non resta che rimuoverla, per quelle in ghisa si deve eliminare il rivestimento con l’auto di una mazza e poi procedere all'eliminazione della vasca.

Installazione della vasca da bagno

Una volta smontata la vecchia vasca, si deve preparare il pavimento e la parete. Questi devono essere resi impermeabili, il muro deve essere rivestito con un prodotto adatto alla tenuta stagna, il pavimento invece deve essere rinforzato con le piastrelle.

Steso il manto protettivo, sul muro devono essere segnate le dimensioni della vasca, che faranno da guida all’installazione dei diversi accessori e tubature.

Se la nuova vasca è dotata di piedini, bisogna fissarli al pavimento; in seguito dobbiamo pensare alle tubature. La prima operazione è quella di installare i tubi di adduzione a quelli già esistenti, o creandone altri. Questi sono la base a cui si collegheranno i tubi flessibili dei rubinetti.

Ora si deve mettere in posizione la vasca e montare il gruppo di scarico e troppopieno. Se si usa il tipo a bocchettone, bisogna collegarlo al sifone, mentre nel tipo a sifone, il tubo di plastica è collegato allo stesso.

Da sotto dobbiamo aggiungere la guarnizione di plastica ancorata con mastice o bullone. Ora non resta che collegare il sifone della vasca alla piantana del bocchettone di scarico e il tubo del troppopieno al foro relativo della vasca, infine posizionare la vasca contro le pareti.

Installare i rubinetti

A questo punto bisogna installare i rubinetti della vasca con i relativi flessibili. Se i rubinetti sono sul bordo, bisogna forarla in corrispondenza del punto in cui andrà collocato il rubinetto.

Se i rubinetti sono singoli inseriamo le piantane dei rubinetti nei fori della vasca, inseriamo le guarnizioni e blocchiamo con i dadi. Lo stesso procedimento vale se vogliamo aggiungere un soffione.

Ora non resta che collegare i tubi flessibili e in seguito i miscelatori.

