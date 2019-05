Arredo vintage, oltre la moda tutte le possibilità offerte dall'usato per intenditori

Da qualche tempo a questa parte si fa un gran parlare di vintage: anche nell’arredamento, questo particolare stile a metà fra l’antico e l’usato ha preso posto nella top ten degli stili più apprezzati da molte persone.

All’interno del mondo del vintage esistono però varie sfumature: ad alcuni piacciono forme ben definite, colori decisi e arredi moderni, altri preferiscono atmosfere romantiche tipiche dello stile shabby chic. Altri ancora amano gli arredi dallo stile un po’ retrò in grado di riportarli indietro nel tempo.

Il design del passato contraddistinto da un gusto raffinato e retrò, è reso attuale da inserti moderni, tanto da diventare uno stile di tendenza.

Se volete ricreare la magica atmosfera che caratterizzava le case delle nonne, non dovete fare altro che curare ogni singolo dettaglio e dare vita ad un ambiente elegante in cui la vostra personalità emerge all’interno di uno stile classico e di carattere. Ecco alcuni trucchi per ricreare la vostra casa dei sogni.

Cura dei dettagli

Prima di decidere di rinnovare casa, dobbiamo capire a quale stile vintage ci sentiamo più vicini. Gli anni venti, cinquanta e settanta hanno sempre spopolato e si sono contraddistinti tra di loro per caratteristiche diverse. Una casa vintage deve avere i suoi anni di riferimento senza mischiare gli stili per non creare confusione.

Oltre a scegliere gli arredi e i complementi, dobbiamo fare attenzione ai colori e i tessuti giusti. Gli amanti degli anni ‘20 non possono rinunciare ad alcuni elementi tipici dell’Art decò come complementi d’arredo in ferro battuto. Chi preferisce lo stile anni '50 non potrà rinunciare a stampe con pin-up, mentre chi predilige i rivoluzionari anni ’70 difficilmente resisterà a stampe optical e allo stile psichedelico.

I colori dello stile vintage

Per rinnovare una casa in stile vintage i colori sono tutto. La tinta giusta alla parete è quella che vi permetterà di scegliere gli arredi corrispondenti allo stile senza risultare fuori luogo. Quindi prima di scegliere come rivestire i muri dovete avere chiaro gli anni a cui ispirarvi e il mobilio che corrisponde ai vostri gusti.

Quando decidete di tinteggiare avete tre possibilità:

palette con colori neutri, il bianco e il nero sono le tinte preferite negli anni venti accostati a colori più delicati;

palette con colori tenui, si basa su tonalità pastello che vanno dal rosa, al verdino, all’azzurro, tipico dello stile anni cinquanta;

palette con colori vivaci, è caratterizzata da arancione, fucsia, color block o carta da parati optical che da sempre caratterizzano gli anni settanta.

I mercatini

Dopo aver deciso i colori è arrivato il momento di pensare agli arredi. Quindi non vi resta che dedicarvi allo shopping, ma se non volete spendere molto la soluzione è quella di girare nei mercatini dell’usato o sui siti online che mettono in vendita oggetti usati. Se siamo fortunati possiamo trovare pezzi interessanti che una volta sistemati diventano elementi di pregio.

Basta far ricorso al vostro gusto, al vostro intuito e alla bravura nel fai da te e con poco riuscirete a scovare l’elemento in grado di integrarsi alla perfezione con il resto degli arredi.

Con il riciclo creativo, un vecchio annaffiatoio di latta diventa un vaso di fiori, uno sgabello un piccolo tavolino, vecchi stampi da budino posso diventare dei pratici paralumi per lampade sospese. La valigia? In un attimo si trasforma in un contenitore dove conservare vinili o accessori per l’abbigliamento.

Vediamo quali sono gli arredi tipici di ogni epoca.

Arredamento vintage anni ’20

Se amiamo i ruggenti anni ’20, non possiamo rinunciare ad un ambiente in cui lo sfarzo e il lusso si accompagnano alla funzionalità e alla praticità degli arredi. Prendendo spunto dall’art decò e dal Bauhaus il legno, l’acciaio e il vetro vengono affiancati da materiali come l’alluminio e il poliestere.

Cucina, camera da letto o salotto non potranno fare a meno di sedie, tavoli e letti in ferro battuto caratterizzati da uno stile semplice e lineare arricchito da intagli e forme geometriche.

Arredamento vintage anni '50

L’arredamento anni ’50 è quello che ha avuto maggior successo nel corso degli anni e che non è passato mai di moda, quindi se volete una casa in pieno stile vintage non avete che l’imbarazzo della scelta.

Forme curve e bombate, caratterizzate dall’essenzialità sono i tratti distintivi degli arredi e degli elettrodomestici che hanno spopolato nel corso degli anni cinquanta.

Se volete un ambiente in pieno stile vintage, il segreto è abbinare legno e metallo. I mobili per eccellenza sono quelli che hanno inserti in metallo o in plastica perfetti per far risaltare colori caldi e sobri.

Frigoriferi e tostapane bombati, dalle linee armoniose, non possono fare a meno di divani e poltrone in pelle abbinati a lampadari e scaffali in metallo per ricreare il perfetto stile industriale.

Arredamento vintage anni ’70

Per ricreare lo stile anni ’70 è impossibile rinunciare alla tappezzeria e alla carta da parati, veri e propri elementi d’arredo.

Quelle a strisce, riescono a ricreare un effetto ottico in grado di ingrandire o rimpicciolire gli spazi. C’è la carta da parati che si rifà allo stile hippy caratterizzata da fiori. Accanto a queste non possiamo dimenticare le carte da parati geometriche con forme astratte e colori che danno un senso di movimento.

Per entrare in sintonia con gli anni ’70 non c’è niente di meglio che girare per casa a piedi scalzi, per farlo in totale comodità i tappeti sono indispensabili. Grandi e accoglienti i modelli con blocchi di colore e forme geometriche sono un must.

Per l’arredamento i mobili lucidi con toni scuri o accesi, devono essere realizzati con un mix di materiali come il vetro e il legno. Per avere il prefetto stile anni ‘70 non possiamo fare a meno di oggetti iconici come il divano in velluto, puff accoglienti e bubble chair, sedute sospese sferiche perfette sia per arredare gli interni che il giardino.

Se state cercando qualche idea per arredare la vostra casa in stile vintage - qualunque sfumatura prediligiate - a Perugia e dintorni ecco alcuni rivenditori specializzati di mobili e complementi d'arredo:

