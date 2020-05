Come sfruttare al massimo la luce naturale per illuminare gli ambienti

La luce è da sempre un elemento positivo e salutare per l’organismo umano. Anche abitare in una casa luminosa ha infatti molti riscontri positivi: oltre a portare benefici alla nostra salute psicofisica, la luce fa sembrare la casa più grande e accogliente, un luogo dove passare ore piacevoli in relax con le persone che amiamo.

Tra l’altro, una stanza ben illuminata dalla luce naturale ci consente di risparmiare in bolletta elettrica.

Sfruttare al meglio le finestre

Le finestre permettono di far entrare l’aria all’interno degli ambienti, ma soprattutto consentono di far entrare la luce naturale dall’esterno.

Ecco perché è bene scegliere un modello di infisso minimal, dalla struttura poco ingombrante. Ad esempio quelle con alzata scorrevole, che riducono al minimo il profilo dell’anta all’interno del muro per usufruire in pieno della superficie vetrata e far entrare il massimo della luce.

Altro accorgimento: anche se sembra scontato, avere i vetri puliti favorisce il passaggio della luce. Se la superficie è impolverata e sporca, i raggi solari incontrano una barriera che gli impedisce di passare all’interno.

Specchi, un magico mondo di luce

Altro accorgimento per moltiplicare la luce naturale, nonché un bellissimo complemento d’arredo, sono gli specchi. Con la loro superficie riflettente permettono di dare profondità allo spazio e per ottenere il massimo beneficio, possiamo montarli vicino alla finestra o sul lato opposto, così che la luce si rifletterà sulla superficie e aumenterà l’illuminazione interna.

La pittura come elemento d’arredo

Non dimentichiamo anche il colore delle pareti. Che siano rivestite con la carta da parati di tendenza o colorate, è bene scegliere le tonalità giuste. Nel caso di ambienti piccoli e poco illuminati, le tinte da prediligere sono quelle chiare e neutre.

Se invece vogliamo osare soluzioni più originali, possiamo scegliere pitture arricchite da componenti luminescenti che una volta applicati sulla parete creano un effetto riflettente.

Scegliere un arredamento luminoso

Non solo le pareti, ma anche i mobili possono rendere l’ambiente scuro o luminoso. Basta anche un singolo elemento scuro e la stanza in un attimo appare buia. In generale meglio scegliere quelli sulle tinte chiare con particolari più accesi, in modo da non appesantire la camera.

L’importanza delle tende

Le tende sono fondamentali perché assicurano la privacy proteggendoci da sguardi indiscreti. Anche se in camera da letto devono filtrare la luce, non vuol dire che devono essere scure. Si può avere lo stesso risultato scegliendo tende chiare e neutre.

In cucina o nel soggiorno, dove non c’è la necessità di oscurare, possiamo scegliere tessuti più leggeri, in alcuni casi anche trasparenti.

Inserti in vetro

Se abbiamo intenzione di ristrutturare casa e aumentare la luminosità all’interno dell’appartamento, una buona idea è quella di usare il vetro. Il materiale trasparente, utilizzato in modo intelligente, permette di rendere luminoso anche l’angolo più buio.

Un esempio su tutti, riuscire ad illuminare il corridoio senza perdere la privacy è possibile inserendo all’interno della parete divisoria degli inserti di vetro cemento.

Un’altra soluzione è quella di adottare le porte a vetri, capaci di filtrare la luce nelle stanze.

In alcuni ambienti particolari come le mansarde, che soffrono di scarsa luminosità, una buona soluzione per far entrare la luce è quella di installare una finestra nel sottotetto. I raggi che attraverseranno i vetri inonderanno la stanza di luce naturale facendola sembrare più grande.

Eliminare gli alberi

Altro aspetto da non trascurare: se all’estero della casa c’è giardino, bisogna curare

che i rami non coprano le finestre, impedendo alla luce naturale di entrare. La soluzione più efficace è quella di potare i rami troppo lunghi e riavere il vecchio panorama.



