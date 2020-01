Piante da appartamento: come difenderle dal caldo dei termosifoni

Sempre più presenti nelle nostre case, le piante d’appartamento sono in grado di decorare, arredare e anche rendere più salubre l’ambiente in cui viviamo. Ne esistono di molti tipi: quelle per avere un orto a portata di mano, quelle autunnali, fino alle piante in grado di creare un giardino verticale direttamente nel nostro soggiorno.

In inverno con il freddo, per sopportare le temperature rigide siamo costretti ad accendere i termosifoni al massimo. Se per noi il tepore è gratificante, per le piante non è sempre è invece sano. Il caldo secco e gli sbalzi di temperatura potrebbero infatti mettere a rischio la loro sopravvivenza.

Se non volete vedere le vostre piante preferite morire, ecco qualche consiglio su come sistemarle nel modo giusto e riusciranno a superare indenni l’inverno.

Termosifoni

Per proteggere le piante dal caldo dei termosifoni, è fondamentale scegliere bene dove posizionarle, in base alle dimensioni. Ad esempio le piante grandi come il ficus benjamin, il tronchetto della felicità, la kenzia e il filodendro, possono essere messe tranquillamente vicino al termosifone, perché prediligono il caldo.

Diversamente da quelle grandi, quelle medie come anturio, spatifillo, azalea, devono stare lontano dal calore. Il caldo tende a far annerire le foglie, quindi meglio metterle lontano e leggermente sollevate dal pavimento. Anche il freddo potrebbe essere un problema, perchè con lo sbalzo termico tra l’ambiente il il suolo, le radici potrebbero soffrire.

Per quanto riguarda le piante piccole non c’è una vera regola, molto dipende dalla tipologia. Mentre l’orchidea ama il caldo, piante grasse o begonie, invece, non riescono a sopravvivere in un ambiente secco.

Spifferi

I colpi d’aria fredda fanno male e costano caro, perché implicano un dispendio economico per riscaldare di più gli ambienti, ma non tutti sanno che fanno male anche alle piante.

Se abbiamo deciso di posizionarle vicino alla finestra, inevitabilmente quando facciamo arieggiare casa le piante rischiano di prendere il freddo invernale. Per evitare questo, meglio posizionare il vaso in un cache-pot più grande rispetto a quello della pianta.

Per mantenerle al caldo possiamo riempire gli spazi vuoti con polistirolo espanso e creare così un ambiente isolato. In alternativa, nel momento in cui si aprono le finestre meglio spostarle in un punto della stanza in cui non arriva l’aria diretta.

Se invece ci sono piccoli spifferi alla finestra, per stare più caldi noi e le piante, possiamo decidere di mettere dei paraspifferi, così da evitare la dispersione del calore ed evitare che la pianta con il freddo “si ammali”.

Innaffiare le piante

Quando i termosifoni sono accesi, l’aria tende a seccarsi di più e di conseguenza anche la terra all’interno dei vasi. Per capire quanta acqua dobbiamo versare, meglio tastare la terra nei vasi, se è chiara e polverosa, è arrivato il momento di innaffiarla.

Anche le foglie soffrono il caldo del termosifone, per questo almeno tre volte a settimana è necessario nebulizzare le foglie con acqua non troppo fredda, per evitare lo shock termico. Bagnare le foglie vale per la maggior parte delle piante tranne per quelle grasse.

