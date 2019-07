Passione per il barbecue, come costruirne uno fai-da-te

Se il barbecue è la vostra passione, questa è la stagione ideale per arrostire carne o pesce all’aria aperta. Sia che abbiate un giardino o semplicemente un terrazzo, potete infatti organizzarvi per preparare deliziose cene alla griglia.

Esistono in vendita modelli per ogni esigenza, piccoli per chi ha poco spazio, essenziali per chi ama uno stile minimal o grandi e pieni di accessori per i re della griglia che non vedono l’ora di sfoderare le loro arti culinarie.

Ma per chi è amante del fai-da-te, ecco una guida per costruirsi un barbecue con le proprie mani. Forse risulterà un po’ impegnativo e più costoso, ma in questo modo avrete un risultato unico e personalizzato. Vediamo come realizzare una struttura home made.

Dove costruirlo

Che sia un modello comprato o uno costruito dal nulla, prima di installare il barbecue è fondamentale capire dove collocarlo. Il posto più indicato è una zona in ombra del terrazzo e del giardino, sufficientemente ampia.

La carne grigliata, anche se buona e gustosa, ha bisogno di una lunga preparazione, per questo l’addetto alla cucina sarà costretto a passare lunghe ore davanti al fuoco e alla brace. Quindi la scelta di un posto riparato è perfetta per risparmiarsi la calure del sole cocente.

Con fiamme e temperature alte, bisogna prendere le giuste precauzioni, meglio costruire la struttura lontana da rami e foglie secche. La zona migliore è quella poco ventilata, in cui lo chef di turno può muoversi liberamente e avere tutto a portata di mano.

Fare un progetto

Prima di costruire la struttura vera e propria è necessario realizzare un progetto. Avere le idee chiare è fondamentale per evitare errori durante la realizzazione, quindi perdite di tempo e costi eccessivi.

Oltre a stabilire se realizzarlo a uno o a due fuochi, dobbiamo immaginare la forma che vogliamo dargli. Più la struttura è complessa più sarà difficile realizzarlo.

A questo punto si deve decidere quale combustibile si vuole utilizzare, se gas, elettricità, legna o carbone. Stabilito il nostro budget non ci resta che chiedere il preventivo per i materiali.

Come costruire un barbecue

Prima di iniziare la costruzione dobbiamo sgomberare l’area individuata da oggetti, rami o residui. Una volta fatto questo lavoro si deve preparare il terreno per le fondamenta scavando una buca di circa 30 centimetri, per l'intero perimetro.

Terminata questa operazione si deve effettuare una colata di calcestruzzo, spianandolo con cazzuola e livella e far asciugare il composto per 36 o 48 ore.

Una volta asciutto, dobbiamo posizionare i mattoni che verranno fermati con la malta cementizia, fino al raggiungimento dell’altezza desiderata. Per aiutarci e avere sotto controllo la pendenza del muro, possiamo usare il filo di piombo.

Lo stesso procedimento deve essere eseguito sugli altri lati del muretto. Una volta eretti questi, dobbiamo innalzare altri due muri interni di 40 centimetri, per sorreggere la griglia. Per una maggiore sicurezza, meglio rivestire questa zona, detta “camera del fuoco” con i mattoni refrattari, lasciando due inserti dove poter inserire la griglia.

Ora non resta che posare la lastra che fungerà da piano di lavoro e rivestire la struttura con le mattonelle in terracotta o del materiale che preferiamo.

Una volta asciugato, non dobbiamo fare altro che posizionare la griglia e la piastra e iniziare ad arrostire le nostre pietanze!

