Meno di un mese a Natale, è ora di addobbare la casa!

Manca ormai meno di un mese al Natale e tutti stiamo pensando a come addobbare in qualche modo la casa per creare un’atmosfera natalizia e goderci la festa più “familiare” dell’anno.

Addobbi, ghirlande e centrotavola sono un must, ma per rendere l’ambiente elegante e raffinato bisogna anche scegliere i colori e gli accessori giusti.

Ecco allora una guida per rendere la casa perfetta in attesa del Natale.

Quali colori scegliere?

La prima cosa da fare quando si decide di addobbare casa per le feste, è quella di scegliere i colori che richiamano immancabilmente l’atmosfera natalizia.

Rosso. E’ il colore della tradizione, ideale in abbinamento anche con altre tinte come il bianco e l’argento. Perfetto per chi ama lo stile classico, è in grado in un attimo di ricreare il Natale.

Bianco. Che Natale sarebbe senza immaginare la neve? Quindi, il bianco candido risulta adatto anche nelle decorazioni. Palline, luci e decorazioni di cristallo ricreano un ambiente raffinato e luminoso.

Oro e argento. Sono tra i più tipico colori natalizi. Le nuances intense possono essere addolcite accostandole a tinte più calde come il rosso, blu o verde. La combinazione di colori creerà un ambiente caldo e confortevole, in pieno stile natalizio.

Verde. Come il rosso, è il classico simbolo del Natale. Usato da chi ama uno stile che richiama il verde degli abeti, si associa al bianco e con materiali naturali come il legno.

Come decorare la porta

La porta è senza dubbio la prima zona della casa da addobbare. Il primo benvenuto per parenti e amici deve essere elegante, ma trasmettere il desiderio di festa.

L’addobbo per eccellenza è la ghirlanda, posizionata al centro della porta, che trasmette subito un senso di accoglienza. Ci sono diversi modelli in commercio, dalla classica realizzata con rami di legno e pigne, a quelli in cartone o plastica fino a quelle in feltro.

Se volte dare un tocco d’originalità al vostro ingresso potete sostituirla con pupazzi di neve o Babbo Natale per far felici i più piccoli. Se invece volete un elemento più raffinato potete addobbare la porta con luci per l’esterno sui toni del bianco.

Come decorare le finestre

Hanno la stessa importanza della tavola, del calendario dell’avvento o dell’albero di Natale, ma spesso vengono trascurate: stiamo parlando delle decorazioni natalizie alle finestre. Gli addobbi sui vetri sono un elemento scenografico che regalerà un tocco in più al vostro appartamento.

Di sicuro effetto sia all’esterno che all’interno, possono essere semplici, ma sempre curate nel dettaglio. Meglio scegliere quelle che non intralciano l’apertura delle finestre. Gli addobbi più pratici ed efficaci sono gli adesivi da finestre, se invece avete una certa manualità potete scegliere gli stencil da usare insieme alla neve spray.

Un’idea rapida ed efficace è quella di appendere alle estremità superiori dei balconi dei nastri di raso, nei classici colori del Natale. Di lunghezze diverse, vengono completati con le palline di Natale o fiocchi di neve attaccati alle estremità inferiori.

Se avete tempo e voglia di condividere un pomeriggio in compagnia dei vostri piccoli, potete decidere di realizzare la sagoma di alberi e casette, da ritagliare su cartoncini colorati e sistemare sul bordo della finestra.

Come decorare le scale

Se abitate in una casa a più piani, di certo le scale non possono essere trascurate dalle decorazioni. Con i giusti addobbi diventeranno il punto focale e creeranno lo spirito natalizio.

Usate le luci sulla lunghezza della ringhiera abbinate a fiocchi o festoni, vedrete che effetto luminoso e natalizio!

Se in casa ci sono dei bambini, potete arricchire la scalinata con pupazzi di neve o Babbo Natale, ma anche con le calze della Befana in attesa di riempirle il 6 gennaio.

Per chi ama il fai da te e lo stile naturale, potete inserire insieme alle luci rami di pino, bacche rosse o agrifoglio, perfetti per creare la giusta atmosfera.

Come decorare il resto della casa

Anche se ci sono delle zone in cui la decorazione non può mancare, ogni angolo dell’appartamento può essere arricchito da piccole decorazioni, molte fatte a mano. Il materiale più usato in questi casi è la pasta di sale, semplice da realizzare vi permetterà di creare tutti gli addobbi che volete. Lo stesso vale per il feltro, palline, calze o stelle, le idee sono tante, dovete solo lasciare libera la vostra fantasia.

Se amate lo stile naturale potete scegliere di realizzare decorazioni con elementi provenienti direttamente dal bosco come pigne e rametti. Per diffondere un piacevole aroma, potete optare per addobbi con all’interno stecche di cannella o fette di arance essiccate.

Altro elemento imperdibile del periodo natalizio sono i centrotavola, protagonisti assoluti del pranzo di Natale. Se ne può fare un elemento d’arredo anche sul tavolo o tavolino del soggiorno. Fatti a mano o già pronti, non c’è Natale che si rispetti senza il centrotavola.

Le festività natalizie arrivano a dicembre quando le giornate sono fredde e piovose. Per avere un piacevole tepore quando siamo comodamente seduti sul divano, senza dimenticare le decorazioni, i plaid e i cuscini a tema sono immancabili. Di lana, in rosso, argento o con i simboli della festività, non vi resta che decorare il divano con elementi caldi e dalle tinte avvolgenti.

Anche le candele sono un elemento da tenere in considerazione per le decorazioni natalizie. Profumate e con i colori tipici, non possono mancare sul tavolino del soggiorno, all’ingresso o lungo le scale di casa.

Infine non trascurate le piante: stelle di Natale, agrifoglio o pungitopo renderanno la vostra casa davvero natalizia.

In questi negozi troverete tutto il materiale necessario per produrre i vostri addobbi natalizi:

GranCasa

Via Palmiro Togliatti 06073 Corciano PG www.grancasa.it/

Pensarecasa.it Perugia

Via Gerardo Dottori, n.62/a, 06132 Perugia tel 075 842 2408 web: perugia.pensarecasa.it/

Satur

Centro Commerciale Emisfero tel 075 798 0042 web: www.satur.it/

Geniale Megacolor Srl

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia tel 075 528 0953 web: www.megacolorgroup.it/

MEGACOLOR

Via Penna Sandro, 60 - 0755287740

EMPORIO TORTOIOLI

Sede a Ellera (PG) tel. 075.5172159

BRICOCENTER

Via Francesco Francescaglia, 8, 06129 Perugia PG tel 075.5056745

GENIALE MEGACOLOR SRL

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia PG tel 075 528 0953

OBI CORCIANO

Via Aldo Capitini, 06132 Perugia PG tel 075 518 4000

SELF SRL

Via della Pallotta, 49, 06126 Perugia PG tel 075 32220

NUOVA PARATI SRL

Via Settevalli, 326, 06129 Perugia PG tel 075 501 2611