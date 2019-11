Librerie da parete, ecco le più belle con le loro caratteristiche

Sia che la vostra sia una casa di design, sia che vi siate appena trasferiti in un nuovo appartamento, un elemento di arredo che non può mancare in un’abitazione è certamente una libreria da parete.

Le librerie con la loro semplicità riescono a regalare un look originale e curato ad ogni ambiente. Inoltre, sono perfette per arredare una parete inutilizzata e sfruttarla in modo più intelligente. La scelta del modello e della grandezza dipende molto dalle dimensioni del muro e dalla quantità di libri da sistemare. Per questo non è semplice scegliere la libreria da parete adatta al nostro soggiorno o camera da letto. Ecco allora una selezione dei migliori modelli ad un prezzo super competitivo per riempire un angolo o una parete e regalargli un fascino senza tempo!

Perfetta per chi ama lo stile moderno ed essenziale: Libreria da parete contemporanea

Stile modero ed essenziale sono i tratti distintivi della libreria da parete contemporanea. Il modello diventa un elemento d'arredo indispensabile per chi ama lo stile moderno e di design. Gli scaffali non allineati creano movimento e dinamicità alla stanza. La libreria, realizzata in materiale ecologico e resistente, ha un'alta capacità di carico, anti-deformante, perfetta per conservare i nostri libri preferiti. Disponibile in bianco o nero, il modello è ideale per arredare il soggiorno o il corridoio. Basta alternare ai libri soprammobili, piante o statuine e la libreria diventerà il punto focale della stanza per uno stile elegante e super-chic.

Pro. Bella e semplice da montare.

Contro. Meglio fissarla al muro per renderla più stabile.

Per chi ama i materiali naturali: Libreria da parete in legno

Il legno con le sue venature e colori è un materiale caldo, perfetto per rendere ogni ambiente accogliente e di design. La libreria a parete con i suoi ripiani multidimensionali e le linee nette, unisce la classicità del legno con uno stile moderno ed essenziale. Ideale in soggiorno o in ufficio, il mobile diventa l'arredo irrinunciabile per avere i libri in ordine e regalare un look inconfondibile alla stanza. Abbinata ad una parete dai colori freddi, la libreria regalerà alla stanza uno stile moderno e contemporaneo. Disponibile in diversi colori, dal faggio, al rovere fino al wenge, potete scegliere anche la versione bianca se volete un elemento supercontemporaneo.

Pro. Solida e ben fatta.

Contro. Per montarla bisogna utilizzare attrezzi adatti.

Piccola e di design: Libreria a parete in acciaio

Se amiamo uno stile contemporaneo in cui il design è tutto, la libreria da parete in acciaio, non può mancare nel nostro arredamento. Il materiale rivestito con vernice a polvere è resistente e duraturo. Il modello a forma di chiocciola, è ideale per arredare spazi piccoli o solo parte di una parete. Perfetta per il soggiorno o la camera dei ragazzi, la libreria può ospitare i libri preferiti o tutta la collezione di cd e dvd.

Pro. Design moderno, perfetta per spazi piccoli.

Contro. Non è semplice montarla.

Perfetta per chi ha poco spazio: Libreria a parete a colonna

Non tutti hanno la fortuna di avere case grandi e accoglienti. Per non rinunciare ad una libreria a portata di mano, il modello a colonna è perfetto. Alto e di dimensioni ridotte, occupa poco spazio, ma è in grado di contenere tutti i nostri libri preferiti. I ripiani inclinati permettono di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione. Il materiale in legno resistente, è perfetto da abbinare in ogni ambiente, che sia una camera o un ufficio. Disponibile in nero o bianco per ambienti minimal o contemporanei o nelle diverse tinte del legno se amiamo lo stile contemporaneo, non dovete far altro che scegliere il colore che si abbina meglio al vostro arredo.

Pro. Perfetta se si ha poco spazio in casa.

Contro. Fare attenzione al colore.

Ideale per arredare ogni angolo della stanza: Libreria a parete angolare

L'elegante libreria ad angolo è perfetta per arredare in modo funzionale anche gli ambienti più piccoli. La forma a zigzag e i ripiani curvi regalano alla stanza un senso di dinamicità e movimento, perfetto per rendere l'ambiente più grande. Gli angoli smussati sono ideali se in casa ci sono bambini. I ripiani aperti per accesso facile, ci faranno trovare il nostro libro preferito in un attimo. Ideale in una camera moderna nella versione bianca, si adatta anche allo stile classico nella sua versione vintage.

Pro. Facile da montare.

Contro. Le mensole sono un po' piccole.

Per chi vuole una casa ordinata: Libreria con ante

Se amiamo le librerie, ma vogliamo dare un aspetto più ordinato alla stanza, possiamo scegliere questo modello. Perfetto nei grandi spazi, la libreria dalle linee squadrate si adatta in ogni ambiente. Disponibile con nove o sei cubi, è perfetta in stanze di grandi o piccole dimensioni. Mentre gli scomparti aperti sono pensati per posizionare libri, piante e soprammobili, quelli con l'anta sono pensati per conservare oggetti preziosi e accessori. I magneti sono perfetti per avere tutto chiuso al sicuro, ma nello stesso sono facili da aprire, con una sola mano.

Pro. Versatile e facile da montare.

Contro. Non può essere montata in orizzontale.

Se poi volete dare un'occhiata di persona a una selezione di librerie adatte a casa vostra, potete recarvi di persona in uno dei mobilifici di Perugia, come ad esempio:

Arredamenti Oppiarelli - Mobili - Centro Cucine

Via Gerardo Dottori, 68, 06132 Perugia tel 075 528 8473 web: https://www.oppiarelli.it/

Mobili Lupparelli

Via della Pallotta, 45, 06126 Perugia tel 075 30400 web: www.mobililupparelli.it/portfolio/perugia/

Giulio Loreti Arredamenti

Via M. Angeloni, 65, 06124 Perugia tel 075 500 8984 web: www.loretiarredamenti.it/

Barlozzini Interiors

Via Francesco Briganti, 99, 06127 Perugia tel 075 505 6256 web: barlozzini.com/

Punto Arredo - Mobili Pittola

Via Luigi Settembrini, 2, 06073 Corciano tel 075 517 1491web: www.mobilipittola.com/

Maisons du Monde

Via Pierluigi Nervi, 2, 06070 Corciano tel 075 517 3773 web: www.maisonsdumonde.com/IT/it/magasins/corciano-pg-451

Arredamenti Cerboni Srl

Str. Tiberina Nord, 26/T, 06134 Perugia tel 075 691255 web: www.arredamenticerboni.it/

Arredamenti Regnicoli

Via della Valtiera, 75, 06135 Perugia tel 075 393761 web: www.arredamentiregnicoli.it/

Rogaziani Mobili

Via Pievaiola, 166, 06128 Perugia tel 075 528 7030