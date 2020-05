Giardini verticali, una meraviglia di verde anche dentro casa

E’ ormai scientificamente provato che la presenza di piante e di verde in generale rilassa i nervi e migliora l'umore, oltre a contribuire a un ambiente circostante più sano.

Certo non tutti hanno la fortuna di avere un giardino o un terrazzo abbastanza grande dove dare libero sfogo al pollice verde. Non tutti hanno a disposizione un giardino o una casa sufficientemente ampia. Ma per avere un angolo fiorito in casa non c’è bisogno di avere una reggio: possiamo creare una piccola oasi anche all’interno di una mansarda o in un corridoio: si chiama giardino verticale. Ecco in che modo

Vantaggi e svantaggi dei giardini verticali

Un giardino verticale si può creare sia all’esterno che all’interno di casa: con questa tecnica, se ad esempio disponiamo piante e fiori su un muro che comunica con l’esterno, otterremo anche di isolare la parete termicamente e dai rumori.

Naturalmente, per creare un giardino verticale si possono scegliere le proprie piante preferite. All’interno della stanza il giardino diventerà un complemento d’arredo perfetto, facendo risaltare pareti anonime con un gioco di colori e sovrapposizioni.

Non solo estetica, ma anche funzionalità: ricordiamo che la funzione delle piante è quella di ossigenare la stanza, limitando la presenza di polveri inquinanti all’interno dell’appartamento dato che le piante fanno da filtro naturale.

Tra invece gli aspetti più impegnativi c’è il fatto che dovremo controllare la crescita e lo stato delle piante, per evitare che crescendo si sovrappongono: la manutenzione richiesta dal giardino verticale è quindi costante.

Se poi decidiamo di installare una parete verde all’esterno potrebbe essere necessario dotarla di un sistema di irrigazione autonomo, il che diventa più impegnativo anche economicamente.

Lo stile dei giardini verticali interni

Diversamente dai giardini verticali esterni, quelli interni devono richiamare in qualche modo lo stile della casa. Chi ama ad esempio l'arredamento rustico, per la struttura dovrebbe ricorrere al legno grezzo o verniciato. I pallet sono la soluzione ideale perché offrono già struttura su cui inserire solo le piante.

Chi ama invece lo stile moderno, dovrebbe puntare su una struttura in acciaio e sul vetro. Mentre la griglia conferisce resistenza e carattere alla struttura, i vasi in vetro di dimensioni e forme differenti danno luminosità diffondendo luce e colori negli ambienti piccoli.

Anche la scelta delle piante è fondamentale, perché sono gli elementi che danno il colore e lo stile all’ambiente. Per gli ambienti minimal, puntate su piante a foglia chiara e con fiori dalle tinte neutre. Diversamente, se dovete dare luce all’ambiente è bene scegliere quelle con fiori colorati.

Altro aspetto da considerare per la scelta del giardino è quello del tipo di parete sul quale si appoggia e del rivestimento. In pietra, mattoni o legno, la struttura deve creare una continuità con il muro che la ospita.

Come realizzare un giardino verticale

Prima cosa da considerare è che le piante del vostro giardino verticale non devono poggiano direttamente sulle pareti perché potrebbero rovinare le mura con infiltrazioni e umidità.

Per sostenerle serve una struttura portante, il telaio. Questo può essere composto da una struttura in alluminio o in PVC espanso poi rivestito in base alle necessità. La struttura può essere costituita da un pannello unico o da una serie di pannelli che poi verranno fissati alla parete con tasselli.

Se il vostro giardino verticale è costruito su una parte esterna, sarà necessario pensare anche a un sistema di irrigazione che permetta di innaffiare le piante adeguatamente.

Se il giardino è interno o di dimensioni più contenute, possiamo montare una struttura più piccola sulla parete, senza sistema di irrigazione automatico.Basteranno appositi vasi che impediscono il ristagno dell’acqua, per poter innaffiare manualmente le piante, controllando la quantità di acqua ed evitando che questa fuoriesca.

Più piccolo è il vostro giardino verticale, più le soluzioni alternative sono facili da trovare, in alcuni casi bastano semplici vasetti di vetro o sacchetti di juta da appendere singolarmente alla parete in base al nostro gusto per creare una struttura verde e rigogliosa.

Le piante per un giardino verticale

La scelta delle piante da mettere all’interno del giardino verticale è legata alle dimensioni della struttura, al fatto che sia interno o esterno, se la parete è in piena luce o meno, quanto spazio abbiamo a disposizione.

Generalmente le piante ideali sono quelle grasse perché hanno bisogno di poca acqua e poche attenzioni. Nei giardini è esterni meglio scegliere piante sempreverdi capaci di resistere anche in inverno, che con il loro fogliame riescono a creare un effetto brillante anche durante le stagioni più fredde.

Ecco dove trovare le vostre piante per il giardino verticale a Perugia:

Società Agricola Garden La Serra

Via Pievaiola, 94, 06128 Perugia PG tel 075 500 2825 web: www.gardenlaserra.com/

Bavicchi Garden Center

Via della Valtiera, 293, 06135 Ponte San Giovanni PG tel 075 394172 web: www.facebook.com/BavicchiGardenCenter

Vivai Massarroni

Via Pieve di Campo, 196, 06135 Perugia PG tel 075 393226 web: www.massarroni.it/

La Rosa del Borghetto - Vivaio

Str. del Borghetto, 10, 06129 Perugia PG tel 347 786 8934 web: www.larosadelborghetto.it/

Vivaio Elaia

Str. Tuderte, 12, 06126 Perugia PG tel 075 35463 web: www.vivaioelaia.it/

Arcaplanet Sas

Via Carucciola, 6, 06134 Perugia PG tel 075 691 9324

Vivai Elisa

Via Pievaiola, Località Capanne, 06132 Perugia PG tel 338 269 1764 web: www.vivaielisa.it/

Clorofilla Srl

Via della Valtiera, 293, 06135 Perugia PG tel 075 396659 web: www.verdeclorofilla.it/

VIP Garden

Str. di Santa Maria Rossa, 1/A, 06132 Perugia PG tel 075 609322 web: www.vipgarden.it/

Sementi Rosi S.R.L.

Via Bella, 06122 Perugia PG tel 075 572 5774web: sementirosi.it/