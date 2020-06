Garage pulito e in ordine, ecco come procedere

Il garage è un luogo molto versatile, in grado di aggiungere alla casa un ambiente in più che può fare la differenza, specialmente se si ha un’abitazione piccola o poco spazio per parcheggiare l’auto nei dintorni.

Oltre a custodire al sicuro la vettura o il motorino, può diventare un ripostiglio in cui conservare tutto ciò che non serve, ma che non si vuole eliminare definitivamente. Chi ama il fai da te, inoltre, può trasformare il garage in un piccolo laboratorio dove coltivare la sua passione.

Il rischio però è quello che con il trascorrere del tempo il garage si riempia di oggetti, che immancabilmente si ricoprono di polvere, dando all’ambiente un aspetto disordinato e sporco.

Per ottenere il massimo dal proprio garage e sfruttarlo al meglio è bene tenerlo pulito e in ordine, procedendo alla pulizia almeno due volte l’anno.

Ecco alcuni consigli per svolgere al meglio questa operazione.

Via il superfluo

Si chiama decluttering ed è una tendenza che permette di eliminare il superfluo da casa e avere un ambiente in ordine. Lo stesso può essere fatto all’interno del garage.

Innanzitutto, nel caso in cui nel garage ci siano auto e motorino, bisogna tirarli fuori per poter raggiungere bene ogni angolo. A questo punto è bene valutare tra gli oggetti conservati cosa conservare e cosa buttare. Per farlo in modo efficace, meglio domandarsi quando realmente abbiamo utilizzato quell’oggetto, se non è stato usato nell’ultimo anno è arrivato il momento di eliminarlo.

Come pulire i muri e le mensole

Una volta eliminati gli oggetti che non usiamo da anni, è ora di pulire il garage. In un luogo chiuso e buio con molta probabilità nel corso del tempo si sono formate polvere e ragnatele, quindi la prima cosa da fare è rimuoverle.

Passare una scopa di saggina sulle ragnatele, passandola sul soffitto e poi sui muri, procedendo dall’alto verso il basso.

Se le pareti sono rivestite di mattonelle o con una vernice lavabile, si possono pulire con un detergente sgrassatore e un panno umido. Lo stesso vale per le mensole.

Come pulire i pavimenti e le serrande

Sul pavimento di un garage spesso possono esserci macchie di grasso e olio. I materiali resistenti di cui sono fatti questi pavimenti richiedono poca manutenzione e pulirli diventa meno impegnativo. Ideali in questo ambiente sono i pavimenti in cemento e resina.

Nel caso di chiazze d’olio si possono utilizzare prodotti specifici e sgrassatori. Se si preferisce una soluzione ecologica, si può realizzare un composto formato da 2 litri di acqua calda, 2 bicchieri d’aceto bianco, 1 bicchiere di succo di limone e per dargli un piacevole aroma si possono aggiungere alcune gocce di olio essenziale.

Anche la serranda del garage si può sporcare con polvere o di macchie di grasso: in questo caso oltre al solito prodotto sgrassante si può preparare un composto formato da un litro d’acqua e 1 bicchiere di aceto bianco. Una volta sciacquato e rimosso l’eccesso, meglio asciugarlo con un panno in microfibra asciutto.

Riordinare gli attrezzi

Gli amanti del fai da te di norma hanno molti attrezzi a disposizione: per trovare sempre quello che serve è bene attrezzare una parete.

L’ideale è installare un pannello in metallo forato, in cui inserire i ganci per appendere il necessario per il bricolage. Sotto il pannello si può sistemare un tavolo in legno su cui realizzare le proprie creazioni.

Inoltre, per evitare che vernici, olio o attrezzi, come trapano e avvitatore, rimangano sparsi, con il rischio di sporcare o di inciampare, si può dotare il garage di un armadietto.

Infine, se nel garage sono presenti biciclette e scooter che non si usano spesso, per non farli impolverare, è bene coprirli con un telo.

Ecco dove trovare a Perugia tutto quello he può servire per pulire il garage e per il fai da te:

Bricocenter

Via Francesco Francescaglia tel 075 505 6745 web: www.bricocenter.it/it/punti-vendita/ep-minisito-punto-vendita/perugia

Self Srl - Perugia

Via della Pallotta, 49, 06126 Perugia tel 075 32220 web: www.selfitalia.it/negozi/perugia/

OBI Corciano

c/o Quasar Village tel 075 518 4000 web: www.obi.it

Geniale Megacolor Srl

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia tel 075 528 0953 web: www.megacolorgroup.it/

Leroy Merlin Perugia Bastia Umbra

Via Umberto Nobile Bastia Umbra, 06083 Ospedalicchio PG tel 075 808 3200 web: www.leroymerlin.it/negozi/perugia-bastia-umbra

Megacolor Srl

Via Sandro Penna, 60, 06132 Perugia tel 075 528 7740 web: www.megacolorgroup.it/

RAPIDO&PRATICO srls

Via dei Filosofi, 25, 06121 Perugia tel 075 30739 web: www.rapidoepratico.it/