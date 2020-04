Decorazioni di Pasqua per dare allegria alla casa, ecco qualche idea

E’ vero: sarà una Pasqua diversa. Tutti noi la trascorreremo dentro le mura della nostra casa, dvendo rinunciare ai grandi pranzi con amici e parenti a causa dell’emergenza ormai mondiale del Covid-19. Ma questo non ci toglie la possibilità di cercare di abbellire la nostra abitazione per tirarci su il morale e pensare che tutto andrà bene.

Se poi siete amanti del fai da te e del découpage il periodo pasquale è l’occasione ideale per riempire l’appartamento di colori e decorazioni.

La Pasqua ci porta in casa anche la primavera, e la festività è un modo per liberarsi dal grigiore dell’inverno e dare un tocco di allegria e di colore.

Ogni tinta ha un suo significato e ci aiuta a migliorare l’umore ed essere positivi. Vediamo allora qualche idea.

Uova decorate

Le uova decorate sono il grande classico a Pasqua, non possiamo rinunciarci! Gli amanti del découpage potranno dipingere e decorare con adesivi uova in polistirolo o in legno che richiamino le tinte della casa.

Se invece volete dividere questo passatempo in compagnia dei più piccoli e avere decorazioni total green potete decorare le uova vere di gallina utilizzando colori 100% naturali.

In questo caso dovrete scegliere le uova bianche e farle bollire per 20 minuti con l’ingrediente corrispondente al colore preferito. La curcuma per l’arancione, la barbabietola per il viola, il cacao per il marrone, i mirtilli per il blu.

Trascorso il tempo, lasciate riposare per 4 ore le uova e l’acqua di cottura in una ciotola con un cucchiaio di aceto bianco per 250 ml di acqua. Se volete un colore brillante prolungate il tempo di posa, se invece volete una tinta più delicata lasciate le uova in infusione per un tempo più breve.

Così colorate, le uova sono perfette come centrotavola, come albero di Pasqua, o diventare un segnaposto per i commensali.

Centrotavola

Il centrotavola è la decorazione principale della tavola pasquale. Potete scegliere varie decorazioni in base ai vostri gusti. Lo shabby chic può essere realizzato con una piccola ghirlanda con i fiori freschi del vostro giardino sui toni del bianco e mettere al centro una candela colorata.

Per una tavola raffinata potete mettere all’interno di un cestino delle foglie fresche e al centro potete sistemare delle uova di cioccolato.

Per chi ama i centrotavola, ma non ha molto tempo, si può usare un vaso trasparente in cui mettere dei fiori sulle tonalità pastello e delle uova colorate che riprendono i toni dei fiori.

Quando in casa ci sono bambini, il centrotavola si può trasformare in qualcosa di gustoso. Potete utilizzare un cestino con all’esterno coniglietti e pulcini e all’interno sistemare uova di cioccolato e caramelle da mangiare insieme a pranzo terminato.

Albero di Pasqua

Decorare l’albero non è una prerogativa solo del Natale, ma si può fare anche a Pasqua, vediamo come.

E’ meglio scegliere dei rami secchi che non deperiranno e si possono preparare in anticipo. Sistemati all’interno di un vaso possono rimanere naturali, colorati per dare un tocco d’allegria o bianchi se amate lo stile shabby. L’importante è scegliere decorazioni non troppo pesanti per non correre il rischio di farli spezzare. Uova decorate, fiocchi o coniglietti realizzati in feltro sono la soluzione ideale per rendere unico l’albero di Pasqua e arricchire casa.

Se volete riempire la stanza di colore e luce potete aggiungere dei glitter o delle luci a Led e sarà il protagonista dell’appartamento.

Coniglietti a go-go

Come le uova anche i coniglietti sono immancabili nel periodo di Pasqua. Le versioni sono tante da quelli in ceramica, a quelli in legno, fino al fai da te in feltro o origami, l’importante è metterli in ogni angolo della casa. Sulla credenza o appesi alla finestra riusciranno a creare il clima pasquale e regalare un tocco di allegria all’appartamento!