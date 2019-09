Come arredare una stanza per studenti universitari, ecco alcuni consigli

Per i giovani che hanno deciso di continuare a studiare dopo aver sostenuto la maturità, è arrivato il momento di organizzare la nuova vita da studente universitario. Se non si ha la fortuna di avere nella propria città l’indirizzo di studi prescelto, si dovrà necessariamente spostarsi verso una nuova destinazione, fare le valige e trovare una soluzione abitativa nella città dove si proseguiranno gli studi.

Ecco che allora la priorità per gli studenti fuori sede sarà quella di trovare un appartamento o una stanza, magari in affitto, dove trascorrere i mesi di studio.

In alcuni casi si può condividere l’appartamento con gli amici, altre volte con perfetti estranei, l’importante è imparare a condividere gli spazi comuni e riservare una cura particolare a quelli privati, per sentirsi come a casa propria.

Trovare la casa giusta in cui trascorrere gli anni dell’università può non essere, ci vuole tempo, fortuna e pazienza. Ad esempio, non sempre le stanze che si prendono in affitto sono completamente arredate, ecco perché con poco si può conferire alla stanza quel tocco personale che la farà diventare il nostro nido per i momenti dello studio e del riposo lontani da casa propria.

In questa guida vi diamo qualche idea per organizzare anche gli spazi più piccoli, puntando sullo stile e la praticità.

Scegliere un arredamento pratico

Importantissimo è scegliere mobili e complementi d’arredo pratici e leggeri, che si possono spostare in base alle esigenze, anche da soli. Inoltre, per avere una stanza funzionale bisogna sfruttare bene gli spazi, evitando di scegliere elementi ingombranti.

Poiché sarà tanto il tempo che trascorrerete nella camera, meglio dividere la zona notte da quella studio anche con una semplice tenda, per avere così un po’ di privacy o un angolo tutto per voi quando ne avete bisogno.

Generalmente le stanze per studenti sono quasi del tutto arredate, possono mancare solo le rifiniture. In caso contrario, potete scegliere mobili dallo stile minimal perfetti da abbinare con ogni genere di mobilio. Per i più creativi, che amano il fai da te e dare alla stanza un tocco personale, si può usare il pallet per posizionare il materasso. Comodo e leggero, si adatta ad ogni ambiente e soprattutto è economico.

Se lo spazio che avete a disposizione è poco, allora optate per un letto con cassettone, in cui potete conservare gli abiti e il cambio di stagione. Oppure per i vestiti potete puntare su uno stand con ruote da poter spostare in base alle esigenze. Utili e comodi sono anche gli attaccapanni da parete dove mettere giacche, sciarpe e borse ed evitare di togliere spazio nell’armadio e di avere la stanza in disordine.

La scrivania è l’elemento fondamentale all’interno di una stanza di uno studente. Non per questo deve essere grande e ingombrante, basta organizzarla. Per ottimizzare lo spazio potete usare organizer colorati da personalizzare, ma anche lavagne magnetiche su cui appuntare i vostri impegni e gli appunti o una lampada faretto da montare sulla parete, per avere la superficie della scrivania libera. Se non avete cassetti, potete pensare di acquistare una cassettiera da mettere sotto la scrivania, luogo ideale per recuperare spazio.

Per quanto riguarda il comodino, potete scegliere il classico, su cui poggiare la lampada, la sveglia e i libri. Se invece volete una soluzione più creativa, potete riadattare una cassetta di legno magari tinteggiandola nel vostro colore preferito.

Non sottovalutate l’importanza del portabiancheria. Invece delle buste o di un contenitore anonimo, potete decidere per una raffinata cesta di vimini o una struttura in stoffa, facendovi guidare solo dal vostro gusto personale.

Le pareti

Le pareti di una stanza sono in grado di arredare, scegliere le tinte giuste può fare la differenza. Se la camera è piccola, puntate sul bianco o su tinte chiare. Queste daranno un senso di profondità e regaleranno la giusta luce.

Se invece volete dare carattere all’ambiente, potete decidere di decorare una parete con un colore a contrasto da abbinare con il resto dei complementi. Il rosso, conferirà un aspetto dinamico (ma non è un colore rilassante), il rosa, ideale se si vuole dare un tocco di femminilità. Per chi è alla ricerca di calma e tranquillità può scegliere l'azzurro o il verde.

Stampe e poster sono la soluzione perfetta per arricchire e dare alla stanza personalità. Se il vostro budget è ridotto, potete raggruppare le vostre foto preferite e creare un piccolo collage, da incorniciare con ritagli di carta da parati, per un impatto immediato.

Nella stanza dello studente la luce è fondamentale, quindi potete disporre una catena di lucine sul letto o sulla scrivania e ricreare così un ambiente raccolto ed elegante.

I tessuti

I tessuti sono complementi d’arredo semplici ed economici, che permettono di personalizzare la stanza e sono facili da portare via se dovete poi lasciare l’appartamento.

Oltre alle tende che permettono di filtrare la luce durante i mesi più caldi e regalano la giusta privacy, anche la biancheria da letto ha un ruolo importante.

Le lenzuola o il copriletto giusti permettono alla stanza di avere un aspetto del tutto diverso. Quelli colorati trasformano il letto nel fulcro della stanza, soprattutto se si è scelto un arredamento minimal. Bastano i cuscini nelle tinte adeguate e un tappeto in tinta e in un attimo la stanza si trasformerà in un rifugio caldo e accogliente.

Ecco dove potete trovare complementi d'arredo e mobili per arredare le vostre stanze studentesche a Perugia:

Mondo Convenienza

Via Palmiro Togliatti, 48, 06073 Corciano PG tel www.mondoconv.it/

GranCasa

Via Palmiro Togliatti 06073 Corciano PG www.grancasa.it/

Pensarecasa.it Perugia

Via Gerardo Dottori, n.62/a, 06132 Perugia tel 075 842 2408 web: perugia.pensarecasa.it/

Satur

Centro Commerciale Emisfero tel 075 798 0042 web: www.satur.it/

Geniale Megacolor Srl

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia tel 075 528 0953 web: www.megacolorgroup.it/