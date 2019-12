Casa di design, le tendenze del 2020

Con l’arrivo dell’anno nuovo, puntualmente il mondo del design ci presenta nuove proposte per una casa di tendenza con i consigli dei migliori designer.

La casa diventerà infatti sempre di più il luogo in cui rilassarsi e trascorrere il proprio tempo libero. Quindi deve essere arredata seguendo i nostri gusti ma con un occhio a ciò che sono le nuove proposte per il 2020.

Se avete deciso di rinnovare l’abitazione o fare qualche piccolo cambiamento, il nuovo anno è il momento giusto per dare un nuovo look alla casa. Ecco allora le ultime tendenze per avere un ambiente di stile e moderno.

Colori

I colori neutri saranno i veri protagonisti della casa nel 2020. Tinte chiare e classiche con sfumature calde saranno le preferite. Il rosa, con le sue numerose sfumature eleganti e raffinate, si integra alla perfezione in una stanza neutra.

Il must saranno i bianchi e i neri. Sedie, divani, cuscini e rivestimenti saranno declinati in queste due varianti. Soprattutto il nero avrà il massimo dello splendore se unito con materiali naturali o elementi in metallo, che creeranno un piacevole contrasto di luce.

Materiali

I metalli al centro della casa del futuro. Usati nelle sue varianti, da quello ossidato a quello oro o argento, non solo illumineranno la stanza, ma permetteranno anche il riciclo di molti oggetti.

Ferro, oro e bronzo funzioneranno bene tra di loro soprattutto se saranno il punto focale di lampade, specchi e sedie. L’importante è non mescolare troppi materiali tra di loro, perchè come sempre vale la regola del “less is more”.

Il velluto che per anni è stato simbolo della casa della nonna, quest’anno ritorna come protagonista degli arredi rivisitato in chiave moderna. Divani e poltrone risplenderanno nel mix tra lusso e contemporaneità grazie a colori accesi e vibranti come il blu, il verde, il rosa e il giallo.

Decorazioni

Quando si parla di decorazioni, non si può non pensare alla carta da parati che negli ultimi anni è diventata un elemento indispensabile per dare grinta e carattere alle stanze.

La natura con disegni di foreste tropicali, giungle e piante sarà protagonista sulla carta da parati. Accanto a questa non possono mancare motivi astratti e colorati con tinte vitali e vibranti.

Anche i motivi geometrici, che hanno caratterizzato le case degli anni ’70 ritorneranno ad arricchire e completare le pareti delle stanze. A differenza di prima la regola fondamentale è quella di creare un ambiente equilibrato che, però, metta in evidenza un angolo della casa.

Illuminazione

La luce è sempre in gradi di arredare. Ecco perché avere la giusta illuminazione nell’ambiente non solo è fondamentale per la sicurezza, ma diventa un modo per ricreare una stanza di design. Le lampade in questo caso ricoprono un ruolo fondamentale.

Sinuose, eleganti o appariscenti, riescono a regalare un tocco in più ad ogni ambiente.

Il lampadario che ha sempre spiccato al centro della sala viene rivisitato in chiave moderna e diventa particolarmente versatile grazie alle finiture e ai materiali differenti.

Camera da letto

Comfort e lusso sono le tendenze 2020 per la stanza da letto. Il letto a baldacchino sarà il protagonista assoluto.

Basta considerare le dimensioni della stanza e in un attimo si avrà un’oasi di benessere e comfort direttamente a casa.

Soggiorno

Il luogo della casa in cui si passa più tempo in compagnia della famiglia deve essere pratico e funzionale. Per avere tutto l’indispensabile, soprattutto se la stanza non ha grandi dimensione, bisogna sfruttare al massimo l’altezza.

Un modo per farlo al meglio è quello di installare grandi librerie o pareti attrezzate dalle linee semplici e minimal.

Materiali diversi come legno, metallo o vetro, permettono di creare un mobile in cui tutto è a portata di mano, ma con un’attenzione particolare al design.

Piante

Le piante nel corso degli anni hanno acquistato un posto sempre più centrale all’interno degli appartamenti, giardini verticali e angoli di verde hanno arredato e reso unica ogni stanza.

Anche nel 2020 gli elementi naturali saranno i veri protagonisti della casa. Grasse, sempreverdi o con fiori, daranno un tocco di colore alle stanze sui toni neutri.

In questi punti vendita di Perugia potrete certamente trovare spunti e idee all'insegna del design per arredare la vostra casa:

Arredamenti Oppiarelli - Mobili - Centro Cucine

Via Gerardo Dottori, 68, 06132 Perugia tel 075 528 8473 web: https://www.oppiarelli.it/

Mobili Lupparelli

Via della Pallotta, 45, 06126 Perugia tel 075 30400 web: www.mobililupparelli.it/portfolio/perugia/

Giulio Loreti Arredamenti

Via M. Angeloni, 65, 06124 Perugia tel 075 500 8984 web: www.loretiarredamenti.it/

Barlozzini Interiors

Via Francesco Briganti, 99, 06127 Perugia tel 075 505 6256 web: barlozzini.com/

Punto Arredo - Mobili Pittola

Via Luigi Settembrini, 2, 06073 Corciano tel 075 517 1491web: www.mobilipittola.com/

Maisons du Monde

Via Pierluigi Nervi, 2, 06070 Corciano tel 075 517 3773 web: www.maisonsdumonde.com/IT/it/magasins/corciano-pg-451

Arredamenti Cerboni Srl

Str. Tiberina Nord, 26/T, 06134 Perugia tel 075 691255 web: www.arredamenticerboni.it/

Arredamenti Regnicoli

Via della Valtiera, 75, 06135 Perugia tel 075 393761 web: www.arredamentiregnicoli.it/

Rogaziani Mobili

Via Pievaiola, 166, 06128 Perugia tel 075 528 7030