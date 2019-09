Casa, come conferirle un look autunnale a basso costo

Siamo in prossimità dell’autunno e il cambio di stagione, si sa, è sempre un po’ traumatico… per affrontarlo al meglio possiamo conferire alla nostra casa un tocco di novità.

Con alcuni piccoli accorgimenti possiamo rendere la nostra abitazione più accogliente, per far respirare a chi vi entra il calore autunnale.

Ecco come.

Colori

I colori caldi sono quelli che richiamano la stagione autunnale, quindi con poca spesa potete arricchire casa con cuscini, tappeti, copriletto sui toni del bordeaux, del giallo ocra o dell’arancio. A questi potete aggiungere tinte sul verde salvia o il prugna, che si abbinano benissimo al giallo o al rosso vinaccia. I colori già di per sé sono in grado di arredare, di conferire un aspetto del tutto nuovo alle vostre stanze.

Materiali

Per ottenere quell’effetto più intimo e raccolto proprio della stagione autunnale, materiale per eccellenza è il legno. Per rinnovare ad esempio il soggiorno, basterà optare per un tavolino in legno o una libreria costruita con il materiale naturale.

Se poi volete evidenziare le caratteristiche e le venature del legno, potete puntare su complementi naturali come pigne, rami o fiori secchi. Se siete amanti del fai da te non basterà creare un centrotavola o un complemento d’arredo che sarà unico.

Per quanto riguarda i tessuti la lana è la scelta ideale, una coperta non solo diventa un piccolo accessorio di design, ma vi riscalderà durante le fredde sere autunnali.

Oggetti

Non serve mettere mano al conto corrente per ristrutturare o rinnovare il look del vostro appartamento in stile autunnale, sono sufficienti pochi elementi come una lampada in legno, piccole zucche o noci disposte sulle mensole o sul tavolo della cucina.

