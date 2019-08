Arredare casa in stile vegan, ecco come

Oggi in qualunque ristorante, pizzeria o supermercato voi entriate, il cibo per vegani non è più un tabù. Ormai la dieta “vegetables only” è disponibile praticamente ovunque. Ma avreste mai detto che il veganesimo potesse diventare anche una filosofia per la moda e l’arredamento?

Accessori, mobili o complementi d’arredo possono essere infatti realizzati con prodotti totalmente naturali, senza fibre di origine animale.

Per molte persone vivere secondo i principi del veganesimo è una vera scelta di vita, così che molte aziende negli ultimi anni stanno iniziando a produrre oggetti cruelty-free.

Si tratta di tessuti o accessori in pieno stile veg scegliendo i materiali con maggiore consapevolezza, su cui i designer si stanno sbizzarrendo. Prodotti di origine vegetale o sintetica stanno infatti sostituendo quelli di origine animale.

Ecco allora come arredare una casa in perfetto stile vegano.

La vernice

Si sa che una certa colorazione decisa di una parete o un disegno su un muro possono costituire un elemento di arredo: ecco allora che per tinteggiare i muri seguendo fedelmente l’approccio vegan dobbiamo evitare le vernici derivate dal petrolio e dagli animali e optare per quelle naturali.

Quelle perfette in questo caso sono le vernici a base di argilla e di acqua oppure oli vegetali come l’olio di arancio. Tra le tempere più usate ci sono anche quelle con l’olio di Aleurites. detto anche olio di legno, ottenuto dalla spremitura dei semi dell’albero originario della Cina.

Lo stesso dicasi per i prodotti protettivi: in commercio si trovano quelli a base di olio di lino cotto, lavanda o girasole.

Mobili

Per quanto riguarda gli arredi, un vero stile vegano prevede che siano privi di pelle, piume, lana e seta. Chi ama divani e poltrone in questi materiali, può ripiegare su prodotti di origine sintetica simili nell’aspetto simile; un esempio può essere l’alcantara.

Il legno, il materiale naturale per eccellenza, per rispecchiare la filosofia di vita vegana deve essere prodotto in foreste gestite responsabilmente e avere la certificazioni FSC e PEFC.

Da tappeti e coperte va esclusa la lana. I modelli antichi, in lana o seta, devono essere sostituiti con quelli con fibre naturali, come cotone, canapa, cocco, bambù.

Per abbellire ulteriormente l’ambiente, è possibile sostituire le classiche candele con cera d’api con quelle di soia, e aromatizzarle con oli essenziali, come quello di zenzero o citronella, utile per allontanare le zanzare.

La camera da letto

Anche in questo caso via la lana, per rispettare il dettame vegan estremo, ma si possono scegliere lenzuola e piumini realizzati con fibre naturali come cotone organico, canapa e lino o materiali sintetici come acrilico e microfibra di poliestere.

Anche il materasso classico di origine animale può essere sostituito da quelli realizzati in lattice, ricavato dalla linfa dell’albero della gomma: così sarà davvero vegan.

Ulteriore alternativa è quella del lattice con fibra di cocco, che regala al materasso una struttura elastica, ma rigida, spesso si trovano foderati in cotone o con derivati dalla soia o da alghe.

