È primavera, arrediamo il nostro balcone per viverlo al meglio

Specialmente in questo periodo di quarantena forzata, ma in generale con il ritorno della bella stagione, chi ha uno spazio esterno da sfruttare come un giardino è davvero fortunato e può gestirlo in mille modi.

Ma anche chi ha un piccolo balcone può realizzare in questo spazio un luogo accogliente e rilassante dove trascorrere ore piacevoli all’aria aperta. Vediamo qualche suggerimento.

Pavimentazione

Anche se si tratta di pochi metri quadri, potete pensare di porre sul suolo del vostro balcone un rivestimento di legno o, meglio ancora un pratino sintetico che sarà piacevole calpestare anche a piedi nudi. Si tratta di rivestimenti che si possono semplicemente collocare sopra al mattonanto preesistente e rimuovere in qualsiasi momento! Ne esistono di tutti i tipi e di tutti i prezzi e nella maggior parte dei casi si tratta di superfici facilmente lavabili. Ad ogni modo, se non volete spendere molto, potete sempre utilizzare quel tappeto di corda che non siete mai riusciti a collocare in salotto o che non si adatta al vostro parquet. In questo modo il vostro balcone sarà bellissimo e accogliente come una stanza di casa!



Sedie e poltrone

Anche se avete a disposizione solo pochi metri quadri, esistono in commercio poltroncine e puof di tutti i tipi, molto comode. Davvero potete sbizzarrirvi sul web a cercare la soluzione che più vi piace, tenendo presente che è importante scegliere dei materiali che possono anche bagnarsi in caso di pioggia.

Tavolino… in ogni caso

Imperdibile su ogni spazio all’aperto, per piccolo che sia, un punto d’appoggio. Anche in questo caso, internet offre una serie infinita di tavolini davvero di ogni tipo. Molto comodi quelli chiudibili, ce ne sono addirittura alcuni che si possono appendere alla ringhiera. Provare per credere!

Illuminazione

Un elemento da non trascurare, specie in vista delle serate più tiepdie, è l’illuminazione giusta. Anche in questo caso, senza spendere una follia, sul web potete trovare un mare di soluzioni e idee, dalle lampade a led alle plafoniere, fino alle luci che tengono lontani gli insetti. Infine, da non trascurare delle belle candele magari al profumo di citronella - sempre in grado di creare la giusta atmosfera davanti a un buon calice di vino da bere sul vostro terrazzino.

Da non dimenticare che in questo periodo di quarantena molti negozi di articoli per la casa di Perugia effettuano consegne a domicilio dei proprio articoli. Controllate nella nostra sezione dedicata: www.perugiatoday.it/aziende/