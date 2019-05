Rinnovare il look del bagno: ecco come e dove a Perugia

Se vi piacerebbe rinnovare il vostro bagno ma il budget a vostra disposizione non permette lavori strutturali, niente dispiacere: potete puntare sul rinnovo degli arredi e cambiare comunque radicalmente il look del vostro ambiente-bagno.

Ad esempio, se vi piace lo stile minimal e ottenere una stanza non soffocata dagli oggetti dobbiamo puntare su un mobile lavabo in linea con lo stile del bagno, capiente e profondo. Se poi abbiamo bisogno di altri ripiani possiamo optare per mensole o pensili dai colori chiari. Lo specchio è il punto focale della stanza, in grado di dare profondità e luce all’ambiente. Dal modello con cornice per uno stile retrò a quello essenziale per uno arredo minimal, l’importante è che sia grande e ben illuminato. Per gli amanti della natura che non rinunciano a un tocco green anche in bagno, le piante sono la scelta indispensabile, colorate, piene di fiori o sempreverdi, sono i dettagli indispensabili per dare un tocco in più alla stanza.

Con poca spesa, è possibile anche rinnovare i sanitari e i rubinetti. I sanitari nuovi di sicuro regalano un aspetto del tutto diverso al bagno. Dai classici a quelli più moderni, fino ai modelli sospesi la scelta è ampia, non dobbiamo fare altro che abbandonarci ai nostri gusti. Se abbiamo un bagno piccolo un’idea potrebbe essere quella di sostituire la vasca con la doccia. Per avere un effetto Spa, potete decidere di installare un soffione dell’effetto cromoterapia in grado di regalarvi il giusto relax anche in doccia. Se non volete realizzare interventi impegnativi, potete decidere di cambiare solo i rubinetti. Retrò sono perfetti per chi ama lo stile vintage, squadrati sono la scelta irresistibile per chi preferisce o stile moderno.

Il pavimento. Se particolarmente rovinato è arrivato il momento di rinnovarlo. Come per le piastrelle bisogna scegliere tinte non troppo scure. Inoltre deve essere facile da pulire, resistente e antiscivolo soprattutto se in casa ci sono bambini e anziani. Una soluzione semplice ed economica è scegliere pavimenti in resina o in microcemento, facili da applicare possono essere personalizzati e resistono nel tempo.

Scegliere la giusta illuminazione. Questa è molto importante all’interno del bagno per avere un ambiente ben illuminato ma nello stesso tempo rilassante. E’ bene scegliere un lampadario centrale che richiami lo stile del bagno, da quello minimal per un ambiente moderno a quello più caratteristico per un bagno in stile provenzale. Se abbiamo bisogno di un pò di luce in più per truccarci o quando ci facciamo la barba, allora bisogna puntare tutto sui faretti dello specchio.

L’importanza della luce. Avere una casa luminosa è importante per vivere al meglio ogni ambiente, il bagno non fa eccezione. Una stanza ben illuminata permette di mettere in evidenza punti particolari, ma soprattutto consente di far apparire l’ambiente più grande di quello che è. Per questo i rivestimenti devono essere chiari, si va dal bianco al crema. Se amiamo i colori pastello, di tendenza in questo periodo, invece di cambiare le mattonelle possiamo decidere di verniciarle. In questo modo avremo un duplice vantaggio, non solo risparmieremo sui costi, ma nel caso in cui le tinte trendy dovessero cambiare basterà una semplice pennellata e il bagno sarà come nuovo.

Nel momento in cui decidiamo di ristrutturare il bagno e non pentirci delle scelte fatte a lavori conclusi è bene valutare alcune caratteristiche che possono potenziare alcuni aspetti della stanza o aumentarne le dimensioni se si tratta di un ambiente piccolo. Vediamo qualche idea.

Idee e spunti per rinnovare il bagno

Sempre fino al 31 dicembre 2019 si può ottenere il bonus mobili durante la ristrutturazione del bagno: questa agevolazione è pari al 50% di quanto speso per i mobili. La detrazione vale sempre e solo nel momento in cui si realizza la manutenzione straordinaria.

Se abbiamo ancora qualche dubbio se ristrutturare o meno il bagno, un piccolo incentivo ci può venire dalla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali. Fino al 31 dicembre 2019 potete usufruire di agevolazioni per la ristrutturazione del bagno fino al 50% di quanto è stato speso e che può essere recuperato in 10 anni come Irpef. La spesa massima è pari a 96.000€. Per usufruire degli incentivi deve essere una manutenzione straordinaria.

Detrazioni fiscali 2019 per ristrutturare il bagno

In linea generale il costo del rifacimento completo di un bagno si aggira tra i 3000 e i 7000 euro, ma è possibile risparmiare riutilizzando i vecchi arredi e scegliendo finiture belle ma economiche.

Un altro fattore da non sottovalutare è l’accessibilità. Se l’appartamento si trova al piano terra con affaccio sul cortile gli interventi sono più facili, se invece si trova nei piani alti in un palazzo senza ascensore trasportare il materiale diventa più difficile, quindi il preventivo della ditta potrebbe aumentare.

Se vogliamo realizzare un restyling totale, cambiando piastrelle e pavimenti, il costo finale sarà più alto rispetto al semplice rinnovo degli accessori. Se decidiamo di ristrutturare il bagno rifacendo tubature e impianti, ma preferiamo conservare gli arredi, il prezzo si riduce sensibilmente.

Come per le tempistiche, anche i costi sono variabili e non può essere fatta una stima universale. A far lievitare il prezzo influiscono molti fattori. Le dimensioni, le finiture e i sanitari hanno senza dubbio un ruolo centrale. Più il bagno è grande più i costi aumentano, lo stesso discorso vale se preferiamo finiture ricercate o sanitari su misura.

Costi ristrutturazione bagno

In generale stabilire l’esatta durata della ristrutturazione non è semplice, molto dipende dalla grandezza del bagno e dai lavori che vogliamo eseguire. In generale il rifacimento totale di un bagno di piccole dimensioni non va oltre una settimana, per quelli più grandi i tempi si dilatano fino ad un paio di settimane.

Quando pensiamo di ristrutturare il bagno la cosa che ci spaventa di più è la convinzione che ci vorranno settimane prima di vedere i lavori conclusi. Se ci affidiamo ad una ditta seria e se ordiniamo i materiali in anticipo di sicuro i tempi si dimezzeranno.

Tempistiche ristrutturazione bagno

Il timore per le tempistiche lunghe e l’investimento di denaro eccessivo ci spinge a conservare un bagno che non ci piace e poco funzionale. Per avere la stanza dei nostri sogni non sono necessari lavori interminabili e somme di denaro eccessive. Basta avere le idee chiare sullo stile che vogliamo, scegliere i materiali e la ditta giusta, usufruire delle esenzioni fiscali e in pochi giorni avremo il bagno che abbiamo sempre desiderato.

Negli ultimi anni si è diffusa la tendenza a fare del bagno il luogo prediletto in cui ricreare una piccola Spa direttamente a casa con tutti i confort di cui abbiamo bisogno.

Con l’evoluzione del design e dei nuovi materiali, quello che poteva essere un bagno alla moda, si è trasformato in una stanza in cui non ci troviamo a nostro agio e che manifesta i segni del tempo.

Il bagno è la stanza della casa in cui possiamo rilassarci e dedicare del tempo a noi stessi. Con il passare degli anni anche l’ambiente realizzato con i migliori materiali se non sottoposto a manutenzione costante può rivelare i primi segni di cedimento.

Gli specialisti del bagno a Perugia

Se state pensando di rinnovare l'arredo del bagno o di procedere a una vera e propria ristrutturazione di questo ambiente così importante nella vostra abitazione, a Perugia potete rivolgervi a questi specialisti:

Becchetti Spa

Via della Gomma, 13, 06135 Perugia PG tel 075 583471 web: www.becchetti.it/

IPERCERAMICA Perugia (Corciano)

Via Corcianese, 218, 06132 Perugia PG tel 075 599 1009

CASA Corciano

Via Aldo Capitini, 8, 06073 Corciano PG tel 075 518 1284

Marcomigni Living | Febal Casa

Via Gerardo Dottori, 70, 06132 Perugia PG tel 075 528 0478 web: www.marcomigni.it/

Edilizia Roscini

Strada Bellocchio S. Faustino, 40, 06129 Perugia PG tel 075 500 4603 wev: www.ediliziaroscini.com/

EdilOne S.r.l.

Via Giuseppe Minottini, 06129 Perugia PG tel 075 500 3333 web: www.edilonepg.it/

Ticchioni srl

Via della Valtiera, 81, 06135 Collestrada PG tel075 597 2211web: www.ticchioni.com/

Nuova Termica srl

Via Carucciola, 27, 06135 Perugia PG 075 691 0124 web: nuovatermica.it/

Termoclima S. R. L.

Via Casellino, 8, 06135 Ponte Valleceppi PG tel 075 599 0744 web: www.termoclimaperugia.it/

Decor

Via Pievaiola km 5, 06132 San Sisto, Perugia PG tel 075 527 0175 web: www.expodecor.it/

Barlozzini Interiors

Via Francesco Briganti, 99, 06127 Perugia PG tel 075 505 6256 web: barlozzini.com/

Jacuzzi Europe Spa Pools & Spa

Via Palmiro Togliatti, 56, 06132 Corciano PG tel 075 528 7501

IL SOGNO

Via Pietro Soriano, 55, 06132 Perugia PG tel 075 465 9996