Anni 80, che passione! Ecco i must per arredare casa in stile "Eighties"

Ci sono epoche storiche che sono diventate leggendarie, forse perché siamo noi un po’ nostalgici, forse perché in effetti hanno saputo segnare una rottura con gli anni precedenti. In alcuni casi, anche film e serie tv contribuiscono a riportare alla ribalta certi periodi, contagiando la moda e perfino lo stile dell’arredamento di casa. E’ quanto succede con gli Anni ‘80, tornati i protagonisti della moda e degli arredi grazie alla serie Stranger Things ambientata in quel decennio.

Indubbiamente fashion l’arredamento anni ‘80, ma non bisogna farsi prendere la mano per evitare errori di valutazione o abbinamenti decisamente infelici...

Ecco allora alcune cose da tenere presente per realizzare un perfetto stile anni ’80.

Mix di materiali

Il mix di materiali diversi come vetro, metallo e legno all’interno dello stesso ambiente è una caratteristica degli anni Ottanta. Ad esempio, accostare accostare materiali opachi come il parquet, a quelli lucidi dei divani in pelle o delle sedie in plexiglas.

Il vetro poi con le sue trasparenze crea giochi di luce con il marmo o finiture in metallo. Ben vengano allora paraventi semitrasparenti o pareti divisorie in plexiglass satinato. L’ambiente risulterà raffinato, arricchito dalla luce naturale.

Accessori “eccessivi”

Gli Anni ’80 sono il decennio degli eccessi, nei colori, nelle forme etc. Vasi extra large, quadri colorati e console in plastica nelle tinte pop, come rosso o blu acceso, sono un must. Così come tappeti animalier o copri divani zebrati, per dare grinta e carattere ad ogni stanza.

A tutto colore

Colori e fantasie sono i protagonisti di questo decennio, oltre all’animalier, non può mancare il color block. Come realizzarlo senza commettere errori? Basterà accostare ai colori primari tinte accese evidenziate da cornici a contrasto e colori fluo.

Forme geometriche

Altra caratteristica inequivocabile degli anni 80 sono forme geometriche. Quadrati, rettangoli e linee rette sono immancabili nelle finiture delle pareti e dei pavimenti. Gli arredi invece, presentano linee più sinuose e forme ovoidali. Specchi ondulati dal taglio futuristico e cassettiere con bordi curvilinei non possono mancare in una casa Eighties.

L’importanza della luce

La luce è un elemento fondamentale quando si parla di arredi, ancora di più quando vogliamo nella ricerca dello stile anni ’80.

Se in questo stile la parola d’ordine è eccedere, per quanto riguarda le luci si predilige un’atmosfera soft, con un’illuminazione soffusa sui toni del rosa e del rossiccio.

Se poi siete dei nostalgici dell’epoca, impossibile rinunciare al neon. Le scritte romantiche o ironiche sono l’elemento indispensabile in ogni stanza.

La nascita dell’open space

Gli anni ’80 hanno profondamente inciso sul modo contemporaneo di vivere la casa. Ad esempio è frutto di questo periodo l’open space che ormai dilaga in molte case.

Lo spazio diventa ampio e funzionale, con elementi d’arredo pratici e comodi. Isole o angoli tv sono pensati per avere l’indispensabile a portata di mano.

Il divano diventa il centro della stanza. Grande e spazioso è pronto ad accogliere tutta la famiglia o concedere ai single momenti di pace e relax. Sono questi gli anni in cui si diffonde il divano letto comodo e avvolgente, con linee essenziali e rigorosamente di pelle.

Gli armadi quattro stagioni

Forse non tutti sanno che un frutto degli anni ’80 è l’armadio quattro stagioni. Grande e capiente, permette di avere tutti i vestiti sempre a portata di mano senza essere costretti a fare il cambio di stagione. Questo perché praticità e funzionalità sono il mantra degli anni ‘80.

A Perugia se volete trovare una selezione di arredi in stile Anni '80 dovete cercare da:

Koti Design House

Corso Cavour, 110, 06121 Perugia PG tel 075 572 3055

Tangram Interior Design

Via Benedetto Bonfigli, 12, 06126 Perugia PG tel 075 573 4316 web: www.tangramdesign.it/

Barlozzini Interiors

Via Francesco Briganti, 99, 06127 Perugia PG tel 075 505 6256 web: barlozzini.com/

Giulio Loreti Arredamenti

Via M. Angeloni, 65, 06124 Perugia PG tel 075 500 8984 web: www.loretiarredamenti.it/

Arredamenti Belli S.A.S.

Via Tagliamento Pretola, 101, 06100 Perugia PG tel 075 692 0190 web: www.arredamentibelli.it/

Comei Luce Srl

Via C. Piccolpasso, 48, 06128 Perugia PG tel 075 500 5004 web: www.illumecomei.it/