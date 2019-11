Acquario in casa, un piccolo gioiello della natura dentro casa

Se amate gli animali e al contempo avete la passione per i mari tropicali, l’idea di collocare in casa un meraviglioso acquario è perfetta per voi. Sistemati in posti strategici degli ambienti domestici, gli acquari racchiudono al loro interno un tripudio di colori in cui convivono la specie animale e quella vegetale. Consentono, inoltre, di portare in casa un po’ di natura.

Dalla scelta della vasca al posizionamento in casa

Collocare un acquario dentro casa non è mai facile, soprattutto perché si tratta di avere un piccolo gioiello nella propria abitazione. Ciò comporta dunque una serie di accorgimenti che non possono essere ignorati. Innanzitutto va considerato che fin dal momento dell’acquisto dovremo sapere dove andrà collocato e questo dipende molto dalle dimensioni dell’acquario. Ma quando si sceglie una vasca non si può assolutamente prescindere da due elementi fondamentali: la quantità e la grandezza dei pesci che si ha intenzione di posizione all’interno. Ogni pesce ha bisogno del suo spazio vitale. Come un effetto domino, alla grandezza della vasca deve seguire la scelta del supporto che sia esso un piedistallo o un mobile. E’ bene che l’acquario non venga posizionato in un luogo in cui batte il sole per l’intera giornata perché questo favorirebbe la crescita di alghe continuamente e costringerebbe alla pulizia più del dovuto, nuocendo anche ai pesci.

Come personalizzare l'acquario

Dopo aver individuato la posizione che si ritiene più adatta in casa, ci si può sbizzarrire con l’abbellimento dell’acquario. Ecco qui che entrano in gioco alcuni trucchi per rendere l’acquario in perfetta sintonia con l’ambiente, a partire dalla sabbia e dalla ghiaia posizionate sul fondale del piccolo “mare”. Già in questo caso si può scegliere tra una tipologia di sabbia bianca e una colorata, in base a questo anche la scelta delle piante e di altre decorazioni sarà più condizionata.

Quali specie di pesci comprare?

Non appena la location è completata, ecco il momento più importante: l’acquisto dei pesci. Meglio partire da un numero limitato e poi aggiungerne altri man mano per evitare che l’acqua si intorpidisca e sia deleteria per tutte le razze.

