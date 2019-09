Mezzi di trasporto, tagli scongiurati ma salta una speciale tariffa per gli studenti universitari

Dopo le mobilitazioni e le proteste estive insieme ai sindacati dei lavoratori legate al taglio dei servizi di mobilità da parte della Regione Umbria e il conseguente reinvestimento di 15 milioni di euro per il ripristino delle corse, gli studenti universitari di Perugia hanno trovato ad attenderli una amara sorpresa. È stato reso noto infatti che nel mese di settembre, in cui viene di solito acquistata la maggior parte degli abbonamenti annuali per la mobilità non sarebbe stato disponibile l'abbonamento a tariffa ridotta per gli studenti universitari, unica agevolazione non reintrodotta dal nuovo piano di investimenti. A questo problema si è aggiunta la mancata informazione circa la sospensione del servizio, le motivazioni e gli eventuali tempi di soluzione della questione. Ciò ha costretto e sta costringendo molti studenti ad acquistare l'abbonamento urbano a prezzo pieno (circa 390€, contro i 290 dell'abbonamento ridotto).

"Fonti della Regione - Lorenzo Gennari, coordinatore della Sinistra Universitaria - Udu Perugia - ci hanno assicurato che il problema è in via di risoluzione e entro ottobre saranno ripristinati gli abbonamenti agevolati, la qual cosa è benvenuta e auspicabile ma, anche se questa notizia fosse vera, rimarrebbe comunque il problema della disparità di trattamento tra i molti che hanno acquistato l'abbonamento a settembre e chi lo acquisterà dopo la reintroduzione: questo non possiamo assolutamente accettarlo. Chiediamo dunque che vengano predisposte misure di indennizzo per gli studenti che a causa di una mancata informazione hanno dovuto sborsare circa 100€ più del dovuto per un abbonamento che, anche scontato rimane comunque uno dei più costosi d'Italia".