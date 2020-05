Stiamo bevendo abbastanza? Ecco i segnali che ci manda il nostro organismo per capirlo

Ormai praticamente tutti hanno la consapevlezza che bere molta acqua sia fondamentale per il benessere del nostro organismo: è indispensabile per stare in salute, ma anche per mantenere la linea e indispensabile quando si praticano diete dimagranti.

Che cosa succede invece se non beviamo abbastanza? Quali segnali invia nostro corpo per farci capire che dobbiamo assumere più liquidi?

A cosa porta la disidratazione

Secondo gli esperti, dovremmo bere almeno 10 bicchieri d'acqua al giorno (2 litri circa), numero da accrescere fino a 12 nelle stagioni calde o in caso di abbondante sudorazione-

Quando invece ci dimentichiamo di assumere il giusto livello di acqua, ecco che il nostro organismo non perde tempo a ricordarcelo, mandando subito questi segnali di allarme:

stanchezza e irritabilità - quando il corpo è in scarsezza di liquidi il sistema nervoso è si allarma tra i primi: i neuroni, infatti, sono formati quasi completamente da acqua e hanno bisogno di rifornimenti costanti per non disidratarsi. In questi casi è necessario bere almeno due bicchieri d’acqua per ripristinare in fretta il livello di idratazione.

- quando il corpo è in scarsezza di liquidi il sistema nervoso è si allarma tra i primi: i neuroni, infatti, sono formati quasi completamente da acqua e hanno bisogno di rifornimenti costanti per non disidratarsi. In questi casi è necessario bere almeno due bicchieri d’acqua per ripristinare in fretta il livello di idratazione. calcoli renali - se non si beve acqua a sufficienza, i reni tendono a trattenere i pochi liquidi introdotti nell'organismo e, di conseguenza, diminuisce lo stimolo ad urinare; l'urina, così, diventa più concentrata e aumenta il rischio di formazione di calcoli renali, oltre ad infezioni alle vie urinarie.

- se non si beve acqua a sufficienza, i reni tendono a trattenere i pochi liquidi introdotti nell'organismo e, di conseguenza, diminuisce lo stimolo ad urinare; l'urina, così, diventa più concentrata e aumenta il rischio di formazione di calcoli renali, oltre ad infezioni alle vie urinarie. abbassamento della pressione e aumento della frequenza cardiaca - una disidratazione importante, che non si risolve semplicemente assumendo liquidi, comporta la diminuzione del volume e della pressione del sangue, con conseguente aumento dei battiti cardiaci, cui si possono aggiungere anche vertigini e stanchezza.

e aumento della frequenza cardiaca - una disidratazione importante, che non si risolve semplicemente assumendo liquidi, comporta la diminuzione del volume e della pressione del sangue, con conseguente aumento dei battiti cardiaci, cui si possono aggiungere anche vertigini e stanchezza. colpo di calore - bere poca acqua in estate, specialmente durante l'attività sportiva o mentre ci si espone ai raggi solari, può comportare il colpo di calore: un intenso stress termico, infatti, può portare all'impossibilità del corpo a termoregolarsi. I sintomi classici che precedono il colpo di calore sono nausea, confusione, annebbiamento della vista, senso di debolezza, tachicardia e ronzio alle orecchie.

Cosa va tenuto sotto controllo

Come possiamo capire se stiamo bevendo abbastanza per mantenere in equilibrio l’organismo? Oltre a mettere in pratica alcune regole fondamentali, tra cui assumere alimenti ricchi di acqua come frutta e verdura, è fondamentale avere sempre a portata di mano una bottiglietta d'acqua ed evitare alcolici e cibi particolarmente grassi, così come tenere sotto occhio alcuni segnali che il nostro corpo ci invia per farci capire che non stiamo bevendo abbastanza. Basti pensare che appena si perdere l'1,5% di acqua dall’organismo già si raggiungere un lieve stadio di disidratazione, con la comparsa dei primi sintomi.

Altra regola fondamentale è che non bisogna mai aspettare di avere sete: la sete, infatti, è già un segnale di carenza idrica e quando ci si rende conto di avere la bocca secca l'organismo è già in parte in allarme.

Ecco i segnali che ci indicano che non stiamo bevendo abbastanza.