Scrocchiare le dita fa male o no? Ecco cosa dice la scienza

Alzi la mano chi non lo ha mai fatto: scrocchiare le dita è un gesto che compiamo quasi tutti, ottenendone in genere una certa soddisfazione. Dovremmo però chiederci se questa abitudine faccia male o se sia in realtà salutare per le nostre articolazioni. In particolare, un dubbio che dovrebbe assalire tutti quelli che sono abituati a scrocchiarsi le dita (o altre articolazioni come ginocchio, gomito, polso o perfino il collo) se questa pratica non potrà favorire l'artrite (infiammazione cronica delle articolazioni).

In effetti la scienza ha dato una risposta a questo genere di dubbi e precisamente che scrocchiarsi le articolazioni non fa nè bene nè male. Queste le motivazioni.

Fa male o no?

Le articolazioni delle nostre dita sono avvolte da un liquido chiamato fluido sinoviale, incaricato di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari.

Muovendo le dita, il fluido rilascia dei composti gassosi in grado di colmare lo spazio vuoto nei punti di giuntura; questo gas va a formare piccole bolle.

Nel momento in cui scrocchiamo le dita, la pressione nel fluido sinoviale scende di colpo, provocando l’esplosione delle bollicine d’aria, che a loro volta danno origine e a una miriade di bollicine più piccole; queste piccolissime bolle ci mettono poi molto tempo a ricomporsi in bolle più grandi. Per questo motivo bisognerebbe aspettare prima di tornare a scrocchiarsi le dita nuovamente.

La correlazione tra questo gesto e l’insorgenza dell’artrite è stata studiata dalla scienza: già nel 1990 l’Annals of Rheumatic Diseases riportava uno studio che spiegava che il gesto di scrocchiare le dita può provocare un rigonfiamento delle mani e una diminuzione generale della forza nella presa manuale, più che una vera e propria osteoartrite.

A parte queste controindicazioni, però, scrocchiare le dita non produce danni né effettivi benefici.

Va detto che ripetere forzatamente lo scrocchio può anche essere dannoso se questo comporta un movimento anomalo di rotazione dell’articolazione: questo, infatti, ripetuto spesso, potrebbe causarne l’infiammazione.

Se siete nervosi o avete bisogno di muovere le mani per rilassarvi, provate a dotarvi di un morbido antistress: maneggiarlo tra le dita vi aiuterà a scaricare le tensioni, evitando di ricorrere di continuo al gesto di scrocchiare le dita.

