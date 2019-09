Frattura del piede, come e perché si può verificare

Il piede è una parte del nostro corpo estremamente importante e delicata. Eppure, ne prendiamo consapevolezza solamente quando subiamo un trauma o una frattura.

Ecco allora quali sono le più comuni tipologie di fratture che possono interessare il piede:

frattura dell'astragalo

frattura del calcagno,

frattura di un metatarso

frattura di una falange.

Frattura dell'astragalo

Le fratture dell'astragalo (o del talo) possono verificarsi in due diversi punti di quest'osso: sul cosiddetto collo o sul cosiddetto corpo.

In genere, le fratture del collo del talo si verificano in seguito a un'eccessiva flessione del dorso del piede. In questo modo l'astragalo vada a pigiare, in maniera anomala e violenta, contro la tibia, e si rompe a causa dell'urto. Questo tipo di fratture può anche compromettere il passaggio del flusso sanguigno diretto all'astragalo e causare una osteonecrosi (o necrosi avascolare).

Questo tipo di fratture si verificano, in molti casi, in seguito a salti effettuati da un'altezza eccessiva.

Frattura del calcagno

Quando l'astragalo viene spinto in maniera molto violenta verso il calcagno, questo si può fratturare.

Capita ad esempio con le cadute sui talloni.

Le fratture del calcagno possono causare diverse complicanze anche tardivamente, in particolare l'artrite nell'articolazione sottotalare e il forte dolore durante i movimenti di rotazione esterna o interna del piede.

Frattura di un metatarso

Il metatarso si può fratturare in queste circostanze:

un forte colpo diretto al piede. È il caso, per esempio, di quando un oggetto pesante cade sul piede. Queste tipologie di fratture sono le più frequenti;

altro caso frequente, diffuso specialmente tra gli atleti, sono le microfratture ai metatarsi dovute a fattori di stress (come eccessivo allenamento). Uno fattore stressogeno che interessa il piede in generale o una sua parte in particolare;

una rotazione forzata del piede. Con un'inversione violenta e assai marcata del piede, il muscolo peroneo potrebbe "tirare" il metatarso del quinto dito e innescare la rottura.

Le fratture metatarsali possono essere composte o scomposte.

In certi casi, potrebbero bastare il riposo e l'immobilizzazione dell'arto inferiore per guarire, in altri, invece, potrebbe essere necessario l'intervento chirurgico per saldare la frattura ossea.

Frattura della falange

Le fratture di una o più falangi, per quanto dolorose, sono considerate di lieve gravità, e si verificano in genere a seguito di eventi traumatici ai danni del piede. Per la guarigione è sufficiente soltanto un periodo di riposo di 20-30 giorni.

In ogni caso è sempre opportuno che sia il medico specializzato a indicare la terapia adeguata.