Piante antizanzare da coltivare sul balcone o in giardino

Bella stagione è sinonimo di tante belle cose ma anche di qualche seccatura. Tra gli aspetti meno piacevoli dei mesi più caldi ci sono senza dubbio loro, le zanzare. La loro presenza è in grado di rovinare i nostri momenti di pace all’aria aperta, se non anche dentro casa, dove l’unico modo per debellarle è quello di montare le zanzariere.

Come combattere dunque questi fastidiosi insetti? Oltre a questi rimedi meccanici è bene ricordare anche alcuni presidi del tutto naturali: infatti anche alcuni tipi di piante da tenere sul balcone o in giardino possono essere utili per tenere lontani questi fastidiosi insetti. Le cosiddette piante antizanzare.

Alcuni fiori e piante, infatti, hanno come caratteristica un odore che infastidisce gli insetti (zanzare comprese) allontanandoli in maniera del tutto naturale. Dalla più nota citronella, fino al geranio, ecco nel dettaglio quali sono le piante da avere in questo periodo dell'anno:

Quali piante allontanano le zanzare

Citronella

Si tratta di un odore che diventa molto familiare in estate, quello della citronella. In vendita ci sono spray, cerotti, creme a base di questa pianta perché è noto il suo profumo che allontana le zanzare. Ma non tutti sanno che la citronella la si può anche piantare sul balcone o in giardino. Essendo una pianta erbacea appartenente alle Graminacee, risulta facile da coltivare e ha belle foglie verdi che formano lunghi fili d'erba profumatissimi.

Lavanda

Anche la lavanda è una pianta che infastidisce le zanzare. Il suo profumo intenso è sgradito agli insetti. Si tratta di una pianta ornamentale molto bella da tenere in vaso o da piantare nel terreno e che non richiede grande cura.

Erba Gatta

Si tratta di una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Labiate che richiede poche cure. Il suo odore, simile a quello della menta, è sgradito agli insetti, zanzare comprese.

Calendula

Una pianta appartenente alla famiglia delle Composite, che dà fiori colorati molto belli. Si adatta a qualsiasi terreno, ama il sole e sprigiona un odore intenso sgradito a zanzare, vespe, api e altri insetti.

Gerani

I Gerani sono molto diffusi, decorativi, disponibili in tanti colori e specie. Questa pianta erbacea ha un potere repellente. Ottima idea quella di adornarci davanzali e terrazzi in estate.

Verbena odorosa

La verbena odorosa, pianta delicata, dai piccoli fiori bianco-violacei, emana profumo di limone che gli insetti non amano affatto.

