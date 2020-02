Open Week della ginecologia, ecco cosa offriranno gli ospedali con il "bollino rosa" di Perugia e Foligno

La Fondazione Onda p’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, mette in campo un'altra iniziativa per la prevenzione in tutti gli ospedali aderenti al circuito "Bollino Rosa". In occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), gli ospedali con i Bollini Rosa apriranno le loro prorte per offrire servizi gratuiti clinico -diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Tra questi consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive.

Le iniziative dei Bollini Rosa a Perugia

A Perugia in particolare, presso l'Azienda Ospedaliera, verranno erogate nella giornta del 7 Marzo visite inerenti: Percorso BRO (parto a basso rischio ostetrico); Presa in carico della gravidanza a basso e alto rischio ostetrico; Travaglio/parto ; Puerperio, neonato ed allattamento; Infertilità ed endometriosi; Endometriosi; Obesità e comportamento alimentare; Disturbi affettivi nel ciclo di vita della donna; Video Ambiente e Riproduzione e Parto con l'ostetrica. L'rario delle visite sarà dalle 9 alle 14, presso gli ambulatori delle SS.CC. Azienda Ospedaliera Perugia, Blocco P Piano +1. Non è necessaria la prenotazione.

A Foligno, presso l' Ospedale S. Giovanni Battista, il 6 Marzo ci sarà un Open day in ginecologia che rilascerà informazioni su tutte le prestazioni disponibili presso l'Ospedale (sarà ubicato al piano terra dell'Ospedale, presso la hall). Dalle 8.30 alle 13.30 verranno inoltre erogate visite ginecologiche, ma in questo caso sarà necessario prenotarele. Le prenotazioni al numero 07423397681 (n. 10 posti disponibili) devono essere prese nei seguenti giorni e orari: 03/03/2020 dalle ore 10 alle ore 12 - 04/03/2020 dalle ore 10 alle ore 12, chiedendo del Coordinatore Nazzareno Cruciani.