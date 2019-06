Olio di arachide, il re della frittura: ma fa davvero male?

Sebbene il Mediterraneo si la patria dell’olio di oliva, sul mercato sono tanti i tipi di olio esistenti e ciascuno ha il suo proprio utilizzo.

L’olio di arachidi è sicuramente tra i più utilizzati, soprattutto nelle fritture. Alcuni però sostengono che il suo utilizzo non sia salutare. Approfondiamo se questa sia una diceria o se ha un fondamento scientifico.

Come viene estratto

L'olio di arachide viene estratto dai semi dell'omonima pianta (Arachys hypogea L.) tramite pressione o, più spesso, attraverso solventi chimici: è impiegato come olio da tavola e nella produzione industriale di margarine e maionesi.

Nel caso della produzione di margarine, l'olio di arachide dev'essere sottoposto a un parziale processo di idrogenazione per ridurre la fluidità dell'alimento: dal processo di idrogenazione, però, derivano i cosiddetti acidi grassi trans, che hanno un impatto negativo sui livelli ematici del colesterolo.

Le proprietà

L’olio di arachidi contiene buone quantità di vitamina E, che viene assorbita dal nostro corpo grazie ai grassi, motivo per il quale assumerla tramite l’olio è ideale. Il suo principale ruolo è quello antiossidante, ovvero protegge dai danni dei radicali liberi.

Queste caratteristiche, assieme all'assenza di colesterolo ed al ridotto contenuto in grassi saturi, rendono l'olio di arachide un valido aiuto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, a patto che sia consumato con moderazione.

Se l’olio d’oliva è considerato il principe dei condimenti ed è il più consigliato per le sue proprietà, al secondo posto tra gli oli buoni troviamo sicuramente l’olio di arachidi: anche se è molto grasso, ha caratteristiche simili all’olio d’oliva classico. Esaminando la composizione acidica dell'olio di arachide, emerge l'alto contenuto in acido oleico, che lo rende il migliore per le fritture rispetto a molti altri oli vegetali. I grassi monoinsaturi che compongono quest’olio vegetale infatti, sono più stabili e non irrancidiscono, resistendo molto bene alle alte temperature necessarie per friggere.

A deporre a favore di una frittura in olio di arachidi sono anche il suo sapore leggero e il costo sensibilmente inferiore rispetto a quello extravergine d’oliva.

Bisogna tenere presente però che nei prodotti meno raffinati, spremuti a freddo, possono residuare piccolissime quantità di proteine, comunque sufficienti a scatenare reazioni allergiche in soggetti ipersensibilizzati. Quindi per chi è allergico alle arachidi va assolutamente evitato questo tipo di olio e tutti i suoi derivati.

