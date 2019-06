Power nap, mai più assonnati al lavoro

E’ vero che dormire fa bene, ma non sempre è possibile concedersi il meritato riposo nei ritmi sfrenati delle nostre settimane. Allora forse è il caso di riprendere quelle sane abitudini che avevamo da bambini o che avevano i nostri nonni, che vivevano meglio di noi.

Una di queste pratiche dai risvolti molto positivi è quella del sonnellino pomeridiano. Arriva dagli dagli Stati Uniti infatti, la moda del cosiddetto “power nap”, letteralmente il “riposino che dà la carica”. Quello che ci vuole per affrontare al meglio la giornata.

Soprattutto per le persone che si occupano di lavori mentali, come lo sviluppo di progetti e la realizzazione di contenuti, che richiedono alcune ore di intensa concentrazione mentale, possono riscontrare un calo di energie con il rischio di errori e stress ulteriori. Ecco perché anche alcune aziende stanno introducendo appositi spazi dedicati al power nap per i loro dipendenti.

Questi sono i benefici del riposino intermezzato alle ore di lavoro.

Che cos’è

Il power nap è un pisolino ristoratore, dura da 10 a un massimo di 30 minuti e aiuta a recuperare i cali di energia e di concentrazione, nonché la diminuzione di produttività e di motivazione.

La durata è molto importante: infatti, se superi i 30 minuti rischi di entrare completamente nella terza fase del sonno, quello profondo e senza sogni, per cui al risveglio l’effetto è l’opposto di quello voluto. Il power nap, quindi, non è un vero e proprio dormire, ma più un momento rilassante per lasciarsi andare e ricaricare le batterie.

A cosa serve

In concreto il power nap:

aiuta il cervello a lavorare meglio, migliorando la capacità di risolvere i problemi e la produttività;

migliora la concentrazione e l’attenzione;

migliora la memoria, ed è molto indicato per chi studia;

migliora l’umore, diminuisce sensibilmente le sensazioni di stanchezza e fatica e riduce i livelli di stress, aiutando quindi anche il cuore, la pressione arteriosa e la gestione del peso.

Diffusione

Questa pratica applicata all’ambito lavorativo è nata e si è sviluppata negli Stati Uniti: oggi, a New York, svariati alberghi affittano poltrone per permettere ai lavoratori di riposare prima di tornare al lavoro e anche moltissime aziende, Google prima fra tutte, offrono la possibilità di dormire al lavoro.

Il power nap è sbarcato ormai da tempo anche in Europa: in Svizzera e in Gran Bretagna, infatti, alcune aziende concedono ai dipendenti delle aree adibite al sonnellino chiamate sleeping pods.

