Ginnastica da scrivania, un modo per tenersi in forma anche durante le ore d'ufficio

Se ancora le ferie estive sono lontane e le ore trascorse dietro la scrivania sono davvero tante, ecco qualche consiglio per evitare che la vita sedentaria vi tolga vitalità e metta in pericolo anche la vostra salute.

Infatti, chi trascorre molte ore seduto al tavolo per il lavoro, rischia con frequenza dolori a spalle, schiena e collo: le statistiche dicono che ben otto persone su dieci soffrono di dolori dovuti a posture sbagliate ed eccessiva sedentarietà in ufficio.

Quello che ci vuole per alleviare la fatica di tante ore passate nella stessa postura, sono pause frequenti per sgranchire le gambe e schiarire la mente, come anche cercare di preferire sempre le scale all’ascensore.

Ci sono poi degli esercizi davvero utili che possono essere fatti direttamente alla scrivania e che ti aiuteranno a prevenire fastidiosi dolori a schiena e collo, tonificando e rafforzando i muscoli di braccia, gambe, addominali e glutei.

Ritagliati un momento in cui non ci sono altri colleghi ad osservarti, o coinvolgi tutto l’ufficio in questa pausa dedicata al benessere, basterà essere costanti per ottenere ottimi risultati!

Esercizi per il collo

Ricordati di stare sempre con la schiena dritta, di respirare e di eseguire ogni movimento lentamente:

inspira e solleva lentamente le spalle, poi espira tornando alla posizione iniziale. Ripeti 10 volte;

sposta lentamente la testa da destra verso sinistra, e viceversa. Ripeti 10 volte;

sposta lentamente la testa su e giù, e viceversa. Ripeti 10 volte;

sposta lentamente la testa a sinistra e fermati per 5 secondi, poi torna alla posizione iniziale e ripeti a destra. Ripeti 5 volte per lato;

abbassa la testa lentamente e fermati per 5 secondi, poi torna alla posizione iniziale; ripeti 10 volte;

abbassa lentamente la testa sulla spalla destra, poi ritorna alla posizione iniziale e abbassala sulla sinistra; ripeti 10 volte.

Esercizi per le gambe

Mentre sei seduto alla scrivania, alza la gamba in modo che si stenda completamente e che la punta del piede tocchi la scrivania. Ripeti l’esercizio per almeno 10 volte per gamba;

seduto con la schiena dritta, ma non appoggiata allo schienale, solleva entrambe le gambe fino a stenderle completamente all'altezza di circa 20 centimetri dal pavimento. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi ripeti nuovamente l'esercizio;

per lavorare sull’interno coscia, stando seduto, con la schiena dritta e le gambe piegate, chiudi le mani a pugno e mettile all'interno delle ginocchia; poi premi le gambe verso l'interno per 5 secondi cercando di opporre resistenza con le mani. Ripeti 10 volte;

per quadricipiti e addominali invece, sempre da seduto, stendi le gambe in avanti sotto la scrivania e poi incrociale una sull'altra più volte.

Esercizi per i glutei

Seduto alla scrivania, contrai i glutei per 3 secondi e poi distendili, in maniera ritmica. Lascia passare un paio di secondi e ripeti l'esercizio, in questo modo tonificherai e snellirai la parte grazie alla contrazione prolungata.

Esercizi per gli addominali

Seduto con la schiena dritta, fletti il busto di lato di pochi centimetri, prima a destra e poi a sinistra, con movimenti brevi e veloci;

stando seduto, contrai i muscoli addominali spingendo verso il basso per 30 secondi e poi rilassa. Ripeti 5 volte.

Esercizi per le braccia

Appoggia le mani sulla scrivania ad una distanza di circa 20 centimetri. Premi i palmi stendendo bene le braccia per 5 secondi e poi rilassa. Ripeti 10 volte;

seduto con la schiena dritta, metti le mani sotto la scrivania, con i gomiti piegati a 90 gradi. Spingi verso l'alto per 15 secondi e poi rilassa. Ripeti 10 volte.

Esercizio per il seno

Seduta, schiena dritta, unisci davanti al petto i palmi delle mani e spingi con forza una mano verso l'altra per almeno 15 secondi, poi rilassati. Ripeti per 5 volte.

Esercizio per le dita

Ideale per chi scrive al computer per tante ore, appoggia la mano sulla scrivania, allunga bene le dita e poi piegale. Continua per dieci secondi, poi passa all'altra mano.

Ad ogni modo, uscito dal lavoro, resta sempre consigliabile un sano stile di vita e di alimentazione e se ti è rimasta un po' di energia, puoi sempre iscriverti a una delle tanta palestre di Perugia, dove potrai scegliere il tipo di allenamento giusto per te.

Palestra Corpus

Via Cortonese, 1, 06124 Perugia PG tel 075 505 6244 web: www.corpusclub.it/

Athletic

Via Eugubina, 111, 06125 Perugia PG tel 075 573 6711 web: www.athleticbodyclub.com/

Virgin Active Perugia

Viale Centova, 06128 Perugia PG tel 800 914 555 web: www.virginactive.it/club/perugia/perugia

Unione Sportiva Braccio Fortebraccio

Via dell'Ingegneria, 45, 06125 Perugia PG tel 075 505 2848web: www.usbfortebraccio.com/

Palestra Body Jumping Asd

Via Giovanni Battista Pergolesi, 121, tel 075 527 9181 web: bodyjumpingasd.it/

Virgin Active Perugia

Viale Centova, 06128 Perugia tel 800 914 555 web: www.virginactive.it/club/perugia/perugia

Palestra energia

Via della Filanda, 5, 06125 Perugia tel 075 584 9537 web: www.palestraenergia.com/palestra-energia-perugia/

Sport's Connection

Via Giovanni Pierluigi da Palest, 1, 06124 Perugia tel 075 31777 web: www.amatorinuoto.it/

Palestra Cortonese

Via Cortonese, 06127 Perugia tel 075 501 1574 web: phoenixperugia.wixsite.com/palestraphoenix