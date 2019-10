Fibromialgia, come riconoscerla e come affrontarla

La fibromialgia è una malattia poco conosciuta e spesso sottovalutata. In realtà, quando riconosciuta, va presa sul serio perché può risultare fortemente invalidante per affrontare la vita di tutti i giorni. Se si sospetta di soffrirne, è bene rivolgersi subito al proprio medico.

La fibromialgia è una malattia reumatica molto diffusa, appartenente alla tipologia delle patologie extra-articolari, relative cioè ai tessuti molli (come muscoli, tendini e altre strutture esterne all’articolazione). Colpisce in special modo le donne.

Si manifesta con dolore muscolo-scheletrico diffuso e senso di affaticamento (astenia). La sensazione di dolore riguarda specialmente la zona dove i muscoli si innestano sulle ossa, oltre che le strutture connettivali nervose, ovvero i tendini e i legamenti.

Come riconoscere la fibromialgia

Se percepite un dolore muscolare diffuso e la sensazione di avere muscoli e tendini “rotti”, potrebbe trattarsi di fibromialgia.

Cause

Nella comunità scientifica non c’è ancora del tutto chiarezza sulle cause di questa malattia, ma si ipotizza un collegamento con alterazioni dell’equilibrio ormonale o del neurotrasmettitori, quelle sostanze che permettono il passaggio degli impulsi nervosi da una cellula del sistema nervoso all’altra. Chi soffre di fibromialgia, in particolare, pare abbia una carenza della serotonina, il neurotrasmettitore che regola anche la sensazione del dolore.

Quello che si ipotizza sulle cause della fibromialgia è che ci siano alcuni fattori di rischio, risultato di una serie di agenti concatenati, tra cui:

eventi stressanti

traumi e lutti

affaticamento

esposizione a freddo, umidità e rumore

carenza di sonno

cambiamenti metereologici

sindrome premestruale

I sintomi della fibromialgia

La fibromialgia si manifesta con dolore diffuso in tutto il corpo, anche se può iniziare da una sede circoscritta, associato a tensione e rigidità muscolare.

La percezione del dolore può variare in base a diversi fattori, come ad esempio il momento della giornata, il tipo di attività che si sta svolgendo, i ritmi di sonno-veglia, le condizioni atmosferiche e lo stress.

Se viene esercitata pressione sul punto dolente, la sensazione di dolore si concentra in esso (viene chiamato trigger o tender point) e questi punti in genere sono localizzati su nuca, glutei, zona lombare della schiena, gomiti e ginocchia.

La continua tensione muscolare provoca una stanchezza costante, che rende difficile il riposo: il sonno è così disturbato e non è mai ristoratore.

Assieme a queste manifestazioni, con la fibromialgia possono comparire anche:

mal di testa

dolore al viso

formicolii diffusi

sensazione di insensibilità alle dita

alterazioni della temperatura corporea (estremità gelide)

disturbi urinari e gastrointestinale

dismenorrea

tachicardia

disturbi dell’equilibrio

difficoltà di concentrazione

crampi notturni agli arti inferiori

ansia e depressione.



Come si cura la fibromialgia

Ci sono diversi approcci alla cura di questa patologia:

i farmaci miorilassanti aiutano ad eliminare le contratture muscolari e ridurre il dolore, così come gli antidolorifici.

In alcuni casi, il medico può abbinare i farmaci suddetti a rimedi che intervengono sulla serotonina, come gli antidepressivi triciclici (che si usano anche nel trattamento della depressione): in questo modo il sistema nervoso può beneficiare più a lungo della serotonina, che è carente in chi soffre di fibromialgia.

Molto utili anche gli esercizi di stretching, per allungare la muscolatura, fatti in maniera corretta (ideale è farsi seguire da un posturologo o fisioterapista).

Anche le tecniche di rilassamento come il training autogeno e lo yoga, ma anche la massiofisioterapia, possono aiutare a ridurre lo stato di tensione muscolare. Di certo, una regolare attività fisica, imparando a rilassare e allungare i muscoli e a svolgere un’adeguata mobilitazione articolare, aiuta a convivere con la fibromialgia.