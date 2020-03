Covid-19, come lavarsi perfettamente le mani per evitare infezioni

In questi giorni in cui il contagio da Coronavirus anche nella nostra regione sale purtroppo velocemente, tra le raccomandazioni da parte delle istituzioni sanitarie ce n’è una che sembra un mantra, e che, infondo, da sempre genitori e nonni ripetono ai figli e nipoti (ma in questo caso è per tutti): laviamoci spesso le mani.

Ma l’igiene delle mani, oltre ad essere una regola sempre valida, in questo particolare momento deve essere oggetto di una cura speciale. Ecco perché è bene chiarire in che modo vanno lavate le mani per avere la sicurezza di eliminare tutti i fattori potenzialmente pericolosi che possono portare nel nostro corpo il Covid-19, oltre a tanti altri germi e batteri.

Come lavarsi le mani correttamente per ridurre il rischio di infezioni

A spiegare nei dettagli come mettere in pratica questo semplice ma importantissimo gesto, sono l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e il Ministero della Salute. L’Oms consiglia di lavarsi le mani regolarmente adoperando sapone (o disinfettante a base alcolica) per un tempo non inferiore a quaranta secondi, in modo da rimuovere con sicurezza il maggior numero possibile di batteri. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riprese dal nostro dicastero, prevedono alcuni passaggi necessari a detergere con accuratezza le mani. Eccoli elencati e riportati nell’illustrazione: