Cotton fioc pericolosi per l'udito, ecco perché

In molti casi fanno parte della nostra routine igienica quotidiana, ma in tanti ignorano che non sono così sicuri: stiamo parlando dei cotton fioc, i bastoncini cotonati che servono per la pulizia delle orecchie.

Secondo un articolo del Washington Post scritto da Robert A. Ferdman, questi piccoli oggetti sono stati definiti addirittura i prodotti “più controversi dell’Occidente”. In effetti c’è stata anni fa anche una grossa polemica sul fatto che non fossero nemmeno biodegradabili, perché fatti per la maggior parte in plastica.

Chi li ha inventati

L'ideatore dei cotton fioc fu lo statunitense di origini polacche Leo Gerstenzang nel 1923. Osservando la moglie che fissava un fiocco di cotone sulla punta di uno stuzzicadenti per applicare in maniera più facile e delicata dei prodotti sulla pelle del figlio, Gerstenzang commercializzò l'idea per vari usi domestici. In realtà non sono mai stati indicati come prodotti per la pulizia delle orecchie.

Perchè non riusciamo a farne a meno

Il primo motivo per cui i cotton fioc sono da evitare per la pulizia dell'orecchio è perché introducono in esso batteri e che possono rimanere all’interno dello stesso. Eppure in molti continuano a usarli per questo scopo. Come mai?

Le orecchie sono disseminate di terminazioni nervose che inviano segnali alle altri parti del corpo: quando le sollecitiamo delicatamente con il bastoncino, si innesca una piacevole sensazione. Questo tipo di utilizzo però crea una sorta di “assuefazione” alla bella sensazione e continueremo a usarli sempre di più: ne diventiamo dipendenti!

Possibili danni all'udito

Usando male i cotton fioc si può provocare anche la perforazione del timpano, specialmente tra i piccoli e i giovani. Il timpano è una membrana delicatissima che funzionaattraverso un minuzioso meccanismo perfetto, trasmettendo i suoni dall’orecchio esterno alle piccolissime ossa all’interno dell’orecchio. Mentre noi cerchiamo di pulire l'orecchio ed eliminare il cerume con il cotton fioc, rischiamo di fare danni al condotto uditivo.

E’ bene sapere in realtà che l’orecchio è un organo auto-pulente: infatti la pelle morta del condotto uditivo e il cerume si spostano gradualmente verso l’esterno grazie alla presenza di piccole ciglia, ecco perché non è necessario utilizzare i cotton fioc.

Consigli

Per la pulizia delle orecchie in sicurezza, il consiglio degli otorinolaringoiatri è quello di servirsi di un asciugamano di cotone morbido da strofinare delicatamente nella parte più esterna del padiglione auricolare.