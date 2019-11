L’acqua frizzante, alleata per il nostro benessere

Il fabbisogno di acqua che il nostro organismo richiede è legato al peso corporeo, è quindi variabile. La dose ideale è di circa 30-35 ml per kg: quindi per una donna di media corporatura sono indicati circa 1-2 L al giorno mentre per un uomo di media corporatura il fabbisogno si attesta fra i 2-3 L.

Ecco tutti i benefici dell'acqua (ancche quella frizzante)

Aiuta la digestione. A meno che non si abbiano problemi digestivi, bere durante il pasto non rallenta affatto la digestione. Anzi, agevola il lavoro dei succhi gastrici. Ancora meglio se si sceglie acqua frizzante, che, grazie all’effetto stimolante dell’anidride carbonica e al pH leggermente acido, stimola la secrezione dei succhi gastrici.

Contro il gonfiore. Per quanto riguarda invece la lotta a gonfiore è bene sapere che una buona e costante idratazione aiuta l’intestino a lavorare e svuotarsi con regolarità, con effetto “pancia piatta”. Molte persone, in particolare donne, non sanno che, spesso, basta aumentare la quantità di acqua per risolvere il problema. A questo proposito, è bene ribadire che l’acqua gassata, in quantità normali, non crea disagi alla pancia: l’anidride carbonica viene parzialmente espulsa dalla bocca e per il resto trasformata dai succhi gastrici. A questo proposito ricordiamo che l’80% dei gonfiori della pancia proviene dai processi fermentativi del microbiota intestinale e dalla scelta scorretta dei cibi.

Aiuto per perdere peso. Bere due bicchieri d’acqua a temperatura ambiente (22°C), aumenta del 30% il ritmo metabolico poiché l’organismo consuma energia per “scaldare” l’acqua sino alla temperatura corporea. L’incremento raggiunge il suo apice in 40 minuti.

Inoltre, secondo uno studio dell’Università dell’Illinois pubblicato sul "Journal of human and nutrition and dietetics", assumere acqua in maggiore quantità riduce il senso di fame e abbassa il numero di calorie, insieme a zuccheri e colesterolo. Per realizzare questo studio i ricercatori hanno selezionato un campione di 18.311 adulti, intervistati per due volte in merito alle proprie abitudini alimentari e sulla quantità di acqua bevuta abitualmente, a tre/dieci giorni di distanza. Sebbene la quantità di acqua bevuta non variasse di molto da un giorno all'altro, confrontando i dati i ricercatori hanno osservato che un aumento, anche minimo (da uno a tre bicchieri in più) faceva la differenza, favorendo una riduzione delle calorie giornaliere assunte, per una quantità compresa tra le 69 e le 206 Kcal.

Quando bere l'acqua per ridurre le calorie immesse nell'organismo

E’ inoltre importante sapere quando bere: un bicchiere di acqua bevuto 20-30 minuti prima del pasto dà la sensazione di sazietà e farà consumare circa 80 calorie in meno. La regola vale per la colazione, il pranzo e la cena: in questo modo sarà possibile consumare circa 270 calorie in meno. Cifre all'apparenza di poco conto ma che equivale a un kg di peso in meno in 34 giorni, solo per aver bevuto un poco di acqua in più. Minori risultano anche le quantità di zuccheri assunte, dai 6 ai 18 grammi in meno; del sodio, diminuito da 78 a 235 milligrammi; del colesterolo, tra 7 e 21 grammi in meno.

I motivi della riduzione di sostanze assunte sarebbero sostanzialmente due: l'effetto di sostituzione, per cui bevendo più acqua si consumano meno bibite zuccherate, e il senso di sazietà che ne deriva e che spinge a mangiare meno ai pasti e a rinunciare a qualche snack.

Bere acqua, salute & bellezza

In inverno il freddo mette a dura prova la nostra pelle, per proteggerla la prima cosa da fare è idratarsi correttamente e seguire un’alimentazione ricca di vegetali. La disidratazione non è solo un problema estivo quindi ed è una delle principali cause della formazione di micro-rugosità e di sensibilizzazione della pelle, che diventa più vulnerabile alle aggressioni ambientali! Fai fatica a bere a sufficienza con il freddo? l’acqua frizzante può risultare più gradevole. Con un gasatore domestico è possibile prepararsi un’ottima acqua frizzante con il grado di gassatura preferita.

Dove aqcuistare gasatori domestici per l'acqua a Perugia:

GranCasa

Via Palmiro Togliatti 06073 Corciano PG www.grancasa.it/

Satur

Centro Commerciale Emisfero tel 075 798 0042 web: www.satur.it/

Geniale Megacolor Srl

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia tel 075 528 0953 web: www.megacolorgroup.it/

MEGACOLOR

Via Penna Sandro, 60 - 0755287740

EMPORIO TORTOIOLI

Sede a Ellera (PG) tel. 075.5172159

BRICOCENTER

Via Francesco Francescaglia, 8, 06129 Perugia PG tel 075.5056745

GENIALE MEGACOLOR SRL

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia PG tel 075 528 0953

Luci e Cose arredamenti

Via Corcianese

https://luciecose.com/