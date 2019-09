Yoga, come rimettersi in forma per affrontare l'inverno in quattro "mosse"

Se durante le vacanze avete messo da parte palestra e attività sportiva in genere, e magari i chili di troppo sono tornati ad affacciarsi, è il momento di ripartire con il piede giusto, per rimettersi in forma senza sforzi eccessivi. Tra le discipline più adeguate allo scopo, lo yoga è sicuramente un’ottima soluzione per allenare il corpo e preparare la mente ad affrontare al meglio la nostra quotidianità. Inoltre, può essere facilmente praticato anche a casa.

L’esercizio di questa disciplina millenaria e delle tantissime diverse posizioni yoga, chiamate asana, apporta numerosi benefici, tuttavia ce ne sono quattro in particolare che sono generalmente poco utilizzate, ma che risultano estremamente benefiche per la postura e per tonificare il corpo. Ecco quali sono.

1. Posizione della mezza luna - Ardha Chandrasana

Ideale per rinforzare le caviglie, le cosce, la colonna vertebrale e l’addome, migliora la coordinazione e l’equilibrio, allevia lo stress e favorisce la digestione.

Per eseguire la posizione della mezza luna, mettiti in piedi a gambe divaricate; poi, solleva le braccia allineandole con le spalle. Inclina leggermente il torso a sinistra mentre alzi la gamba destra dal suolo; poi poggia la mano sinistra sul pavimento. In questa posizione, i punti d’appoggio sono il piede e la mano sinistra. La gamba destra deve rimanere allineata con il corpo, il braccio destro perpendicolare al suolo e la testa rivolta verso l’alto.

2. Posizione del triangolo ruotato - Parivrtta Parsvakonasana

Anche questa posizione yoga risulta molto benefica: tutte le asana con torsione, infatti, sono perfette per migliorare la salute della colonna vertebrale e al tempo stesso favorire una respirazione più consapevole e profonda.

Per eseguire la posizione del triangolo ruotato dovrai appoggiare le ginocchia per terra. Solleva la gamba destra e portala avanti, poi poggia la pianta del piede al suolo; anche le dita del piede sinistro serviranno da appoggio. Unisci le mani davanti al petto, con i gomiti all’esterno. Ora puoi eseguire la torsione vera e propria: gira il torso verso destra e poggia il gomito destro sulla coscia. La testa è sostenuta dalle mani e il gomito sinistro supera l’altezza della testa.

3. Posizione della barca - Navasana

La posizione della barca rinforza gli addominali, i fianchi e le spalle; tonifica le braccia, migliora la coordinazione, l’attenzione e la concentrazione e favorisce il buon funzionamento degli organi interni.

Esistono diverse varianti di questa asana, ma quella più comune si esegue in questo modo: siediti sul tappetino con la schiena dritta e le gambe in avanti; piega leggermente le ginocchia e poggia le piante dei piedi al suolo. Alzando le gambe, solleva poco alla volta anche il tronco. Nella posizione finale, le gambe sono in diagonale rispetto al suolo, come le braccia che devono essere posizionate davanti al corpo. La testa e il torso sono dritti e in tensione, così come le cosce.

4. Posizione della sedia - Utkatasana

La sedia è una posizione yoga che permette di bruciare grassi e calorie velocemente; allo stesso tempo tonifica gambe e glutei, rinforza la schiena, allena l’equilibrio e corregge i piedi piatti.

Per eseguire quest’asana, dovrai metterti in piedi, con le gambe unite. Alza le braccia e allungale sopra la testa, con le dita che puntano in alto, poi piega leggermente le ginocchia, portando in fuori i glutei con le spalle all’indietro. Infine, piega la testa all’indietro in modo da guardare il soffitto.

Se poi volete seguire un vero e proprio corso di yoiga, a Perugia potete rivolgervi, ad esempio, qui:

Yoga Shala - Ashtanga Yoga Perugia

Via della Tintoria, 8, 349 715 4272 web: https://www.facebook.com/ashtangayogaperugia/

InYoga Studio

Str. Trasimeno Ovest, 165, tel 333 736 4328 web: http://www.inyoga.it/

Kashi Kriya Yoga Centre

Str. Lacugnano Giardino, 14 tel 075 517 1761 web: http://www.kashikriyayoga.org/

PraticheCorporeeConsapevoli

Str. Perugia - S. Marco tel 348 007 7416 web: http://www.pratichecorporeeconsapevoli.it/

Samsara Yoga Studio

Via Ravenna 56, Ponte Valleceppi, 339 180 3852 web: https://www.facebook.com/samsarayogaperugia/

Maria Catapano Fitness

Via Francesco Cilea, n7, tel 328 616 1929 web: http://www.mariacatapano.info/

Kai-Zen Life Massofisioterapia e Discipline Integrate

Via delle Caravelle, 1/c, tel 392 628 0775 web: https://www.kai-zenlife.it/

