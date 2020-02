Unghie che si spezzano: come rinforzarle definitivamente

Moltissime persone si ritrovano ad avere unghie fragili, che si spezzano e tendono a scheggiarsi. Per ovviare a questo fastidioso problema, in grado di rovinare anche la manicure più perfetta, la soluzione più efficace è sicuramente quella di "pareggiare" tutte le unghie, tagliando e limando anche le altre. E se invece provassimo a prevenire il problema? Infatti, le unghie secche e disidratate sono più facilmente soggette a piccoli traumi, come rotture e sfaldamenti, ma curandole ed idratandole a fondo si possono prevenire tutti questi fastidiosi problemi ottenendo unghie forti e sane.

Ecco allora tutti i consigli per avere unghie sane, forti ed idratate evitando rotture o sfaldamenti.

Evita trattamenti invasivi e frequenti

Trattamenti come la ricostruzione o la rimozione dello smalto in gel (specialmente se non eseguiti correttamente e da professionisti) possono, a lungo andare, indebolire le unghie o peggiorare sfaldamenti e rotture. Ma anche l'utilizzo di semplici smalti e la loro rimozione con acetone o solventi può essere stressante per le unghie, specie in momenti di particolare fragilità. Cerca di alternare questi trattamenti a periodi in cui lasci le unghie "libere" e al naturale; inoltre, puoi approfittare di questi momenti per applicare regolarmente prodotti nutrienti e curativi, così da rendere le unghie ancora più sane e forti.

Proteggi mani e unghie

Usare guanti da cucina per evitare il contatto ripetuto con le sostanze chimiche presenti nei prodotti per la pulizia, come il sapone per i piatti o i vari detersivi, è molto importante. Inoltre per avere unghie forti e sane bisogna evitare anche i piccoli traumi che possono derivare dall'utilizzo di coltelli o oggetti taglienti, che possono essere motivo di indebolimento delle unghie.

In commercio esistono tantissimi In commercio tanti tipi di guanti, da quelli anti-taglio, a quelli di gomma per lavare i piatti o da forno, per evitare scottature. Inoltre, oltre che a proteggere la salute delle unghie i guanti possono essere molto utili anche per preservare la durata dello smalto.

Prenditi cura delle tue unghie

Anche l’utilizzo di prodotti specifici per idratare a fondo le unghie ed evitare rotture e sfaldamenti è importante, come una crema idratante per unghie e mani o un olio nutriente da applicare solo su unghie e cuticole. Anche i trattamenti curativi e rinforzanti sotto forma di smalto sono molto utili, perché possono essere facilmente applicati come base pre-smalto o da soli, rendendo l'unghia lucida e sana.

Inoltre, ricorri saltuariamente a delle maschere specifiche per le mani, così da massimizzare l'effetto idratante.

