Siero per il viso, scopriamo come funziona e quando va usato

Se state cercando un prodotto per il viso che dia una svolta alla vostra lotta contro le rughe, il prodotto giusto per voi è il siero. Ricco di principi attivi e nutrienti, il siero per il viso è un vero e proprio booster di bellezza. Viene spesso sottovalutato o considerato unicamente come cosmetico anti età, ma in realtà questo cosmetico, in base alla sua composizione, possiede anche funzioni diverse. Scopriamo quindi tutto quello che c'è da sapere sul siero per il viso e come scegliere quello più adatto al proprio tipo di pelle.

A che cosa serve il siero viso

Il siero viso è un cosmetico ricco di principi attivi e nutrienti, in grado di aumentare gli effetti degli altri prodotti di bellezza, tra cui la crema per il viso, e facendo la differenza. Il siero ha una consistenza liquida e quasi priva di parte grassa, per questo è in grado di penetrare in profondità nella pelle rapidamente. Si tratta di un trattamento specifico, studiato per risolvere o migliorare l'aspetto della pelle, quindi è fondamentale ricorrere al siero giusto.

Come sceglierlo e quando utilizzarlo

Un'età ideale per iniziare ad usare il siero viso non c’è: dipende dalle necessità individuali della propria pelle. Ad esempio, può essere utilissimo ricorrere ad un siero viso sebo-regolatore anche prima dei 20 anni, se si hanno problematiche come pelle grassa e acneica.

In ogni caso, è fondamentale individuare il siero giusto in base al proprio tipo di pelle:

per la pelle grassa e mista è necessario utilizzare un siero viso con capacità astringenti e sebo-regolatrici, come quelli a base di vitamina C, vitamina B3, e acido salicidico;

per la pelle secca serve un siero viso idratante a base di vitamina E, oli vegetali (come l'olio di jojoba) e acido ialuronico;

per la pelle spenta o dal colorito non uniforme è bene usare sieri viso illuminanti e anti macchia, che rendono la pelle luminosa e con un colorito uniforme, come quelli arricchiti con niacinamide e acido glicolico;

per la pelle matura serve un siero viso anti rughe con ingredienti antiossidanti e rimpolpanti, come la vitamina A, l'acido ialuronico e il collagene.

Come applicarlo

È importante tenere a mente che il siero viso non è un sostituto della crema per il viso ma va usato in combinazione con essa, poiché serve a potenziarne gli effetti e la durata; il siero viso va poi applicato dopo latte detergente e tonico ma prima della crema idratante, escludendo la zona del contorno occhi, che deve essere trattata con prodotti specifici. Al contrario, può essere applicato anche su collo e décolleté, con movimenti lenti, ma decisi.

Data la sua consistenza molto fluida, il siero va steso velocemente senza massaggiare troppo, e può essere utilizzato sia la mattina che la sera, in base alle proprie esigenze.

