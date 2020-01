Saldi invernali, come acquistare senza prendere "fregature"

Saldi a tutto spiano, la stagione delle svendite di ogni tipo è appena iniziata e senza dubbio costituisce il momento giusto per acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati. Bisogna però fare attenzione a possibili truffe e a non esagerare con le spese per evitare di rimanere al verde prima della fine del mese.

Abbiamo quindi stilato una lista di consigli utili, per evitare di lasciarsi andare ad acquisti imprudenti e avere ben chiaro come acquistare in sicurezza, al riparo da truffe e inganni.

I consigli per acquistare in sicurezza

Attenzione al cartellino : in moltissime regioni, il negoziante ha l'obbligo di indicare il prezzo di partenza, lo sconto e il prezzo finale su ciascun capo in modo chiaro e ben leggibile. Per essere sicuro della veridicità dello sconto, puoi controllare i prezzi dei capi che pensi di acquistare nei giorni precedenti l'inizio dei saldi, per poi verificare che, con gli sconti, i prezzi di partenza non vengano maggiorati.

quali carte di debito o credito, e non deve essere richiesto alcun pagamento extra per questa scelta. Per poter cambiare o restituire un prodotto acquistato, è sempre fondamentale conservare lo scontrino fiscale.

fiscale. Avete diritto di restituire i prodotti acquistati:

- se il prodotto acquistato è difettoso o non funziona, il consumatore ha diritto a restituirlo e chiederne la riparazione o la sostituzione entro due mesi dall’acquisto; ma se riparazione e sostituzione dovessero risultare troppo onerosi per il venditore, o risultasse impossibile cambiare la merce, si avrà diritto alla restituzione dei soldi o alla riduzione del prezzo, sempre a scelta del consumatore.

- invece, restituire la merce acquistata solamente perché non ci soddisfa, anche se perfettamente integra e funzionante, è possibile solo nel caso di acquisti a distanza (sia sul web, che per telefono o corrispondenza): in questo caso, il consumatore può restituire i prodotti acquistati entro quattordici giorni dal loro ricevimento senza necessità di addurre alcuna motivazione, avendo comunque diritto al rimborso delle spese.

Se possibile, prova sempre i vestiti prima di acquistarli; infatti, la possibilità di restituire la merce non gradita ed, eventualmente, di cambiarla con altra resta una possibilità che il venditore può concedere al cliente, ma non un obbligo. Prima di procedere all'acquisto, ricordati di chiedere al venditore se è possibile effettuare un cambio e quanti giorni hai a disposizione per farlo. Tieni anche bene a mente che la possibilità di provare gli abiti prima dell'acquisto è rimessa alla discrezionalità del negoziante, ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non permettono di far provare i capi di abbigliamento o che per farli provare ti chiedono un anticipo.

Come sfruttare salvare il portafoglio

Cerca di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio, per evitare di tornare a casa carico di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali non avevi alcun bisogno. Fai ordine nel guardaroba, per verificare l’assenza di qualche capo di fondamentale importanza da acquistare, e stila una lista di ciò che ti serve, stabilendo un budget.

Valuta l'acquisto di vestiti fuori stagione, ma assicurati che siano capi evergreen che non passeranno mai di moda e investi in tessuti pregiati e colori che sai che indosserai. Inoltre, i saldi sono il momento perfetto per fare scorta di capi base di alta qualità, come le intramontabili borse di pelle o le classiche scarpe stringate.

Come evitare truffe o difendersi in caso di problemi

Se avete avuto dei problemi con qualche negoziante durante gli acquisti nel periodo dei saldi, ecco alcune associazioni di consumatori a Perugia che potranno spiegarvi quali sono i vostri diritti e come esercitarli:

Unione Nazionale Consumatori Umbria

Via XX Settembre, 27 tel 340 287 8053 web: https://www.consumatoriumbria.it/

ADiC Umbria Associazione per i diritti dei cittadini - Ex-Acu Umbria

Via Pievaiola, 10, tel 075 500 4728 web https://www.adicumbria.it/

Movimento Difesa del Cittadino

Via Guardabassi, 14, tel 377 125 1486 web https://www.mdcumbria.it/

Udicon Unione per la Difesa dei Consumatori

Via Martiri dei Lager, 58 tel 388 484 4891 web https://www.facebook.com/udiconpg/?modal=admin_todo_tour

Codacons

Via Fabio Filzi, 18 tel 075 505 2353 web http://www.codacons.umbria.it/