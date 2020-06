Punture di zanzare, ecco come difendersi in maniera ecologica

Ormai le giornate calde sono alle porte e già da qualche settimana hanno fatto il loro ritorno le odiose zanzare. Questi insetti costituiscono un vero e proprio problema da combattere durante i mesi più caldi, essendo presenti di giorno, di notte, con la luce e con il buio, anche considerato che le disinfestazioni regolari per contrastarli in città sono poche. Se in casa possiamo prendere le contromisure adottando le zanzariere, questi fastidiosi insetti riescono a rovinare i nostri momenti all’aperto più belli.

Esiste un modo per difendersi?

Per avere la giusta cura dell’ambiente, è bene ricorrere a rimedi naturali contro le zanzare, che sono anche più economici rispetto all’uso di prodotti industriali.

Ecco allora alcuni consigli per respingere gli assalti delle zanzare in maniera in maniera naturale e low cost.

Diffondere nell'aria profumo di caffè

E’ ormai appurato che chicchi e, ancor di più, la polvere macinata del caffè hanno un effetto repellente molto efficace contro l zanzare. Provate a bruciare un po’ di caffè in polvere oppure conservare alcuni fondi di caffè in un contenitore aperto per una settimana e, in seguito, spargeteli in quelle zone di terreno o di acqua stagnante, molto amati dalle zanzare. Valuterete il risultato! Inoltre, le sostanze contenute nel caffè sono in grado di eliminare le larve non ancora cresciute.

Olii essenziali e piante aromatiche

Le zanzare sono sensibili agli odori, ecco perché basteranno poche gocce di olio essenziale per un efficacissimo effetto repellente. Gli oli più sgraditi alle zanzare sono sicuramente:

Lavanda

Olio di neem

Citronella

Geranio

Tea tree oil

Limone

Oltre che utilizzare gli oli essenziali, queste piante si possono coltivare in giardino o in balcone.

Box per pipistrelli

Il predatore numero uno delle zanzare è proprio lui, il pipistrello. Se non vi fa troppa impressione questa specie di topo volante, potete preparare una bat box da installare in giardino o in balcone, così che i pipistrelli vi difendano da ronzii e punture. Bisognerà appendere la bat box ad almeno 4 metri da terra, facendo attenzione a posizionarla in zone che siano poco illuminate di notte. Se la sola idea vi fa inorridire, ricordate che anche lucertole e gechi sono degli eccellenti insetticidi naturali.

Rimedi naturali contro le punture di zanzara

Se ormai la zanzare vi ha punto, per alleviare il prurito, il fastidio e talvolta il bruciore che si manifestano in seguito alle punture è utile applicare sulla zona un gel all’aloe vera puro o un unguento all’iperico, entrambi lenitivi, cui si associa un'azione antinfiammatoria e cicatrizzante. Altro rimedio naturale efficace per dare sollievo dalle punture di zanzare è l’oleolito di calendula, una preparazione farmaceutica con proprietà emollienti, lenitive, antinfiammatorie e cicatrizzanti

Consigli utili

Installate una zanzariera su ogni finestra.

Usate il ventilatore per ottenere una diluzione dell’anidride carbonica, che è fortemente attrattiva per questi insetti.

Evitate i ristagni d’acqua, in particolare quelli sotto i vasi; per evitare che le zanzare nidifichino nel vostro balcone, potete provare la tecnica della monetina di rame: inseritene una in ogni sottovaso per rendere inospitale l’acqua dove di solito vengono deposte le uova.

