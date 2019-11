Piove, piove, piove: come mi vesto sotto la pioggia?

Piove, piove, piove. E continuerà a piovere per tutto il mese di novembre, a detta gli esperti, con rari sprazzi di sereno. Come affrontare le grigie e umide giornate autunnali nel modo giusto? Innanzitutto, vestendosi con l’abbigliamento più appropriato!

Ecco allora una piccola guida con consigli e suggerimenti per l’outfit giusto sotto la pioggia.

Pantaloni o gonna

Un primo dubbio macroscopico ci può assalire aprendo l’armadio: meglio indossare la gonna o i pantaloni? Considerando il vento che accompagna la pioggia, la scelta ideale sembrerebbe quella del pantalone. In realtà, i pantaloni rischiano di inzupparsi fino al polpaccio, cosa davvero scomoda e fastidiosa. Ecco perché in caso di passeggiate sotto la pioggia risulta molto più comoda la gonna con uno stivaletto in pelle oppure una scarpa in vernice. Va da sé la necessità di scegliere un tacco medio basso e non a spillo: ricordate sempre che ci sono le pozzanghere e voi non siete Peppa Pig!

Se l’idea della gonna vi fa rabbrividire o preferite un outfit più sportivo, scegliete dei pantaloni skinny da abbinare a un paio di tronchetti oppure agli stivali alti.

Stivali da pioggia

Non esistono solo gli Hunter, dallo stile più casual, ma dello stesso materiale ci sono tanti modelli semplici e femminili: difficilmente si noterà che sono di plastica.

Se l’idea dello stivalone di gomma da pescatore non vi aggrada, potete sempre portare un paio di scarpe di ricambio per quando giungete alla vostra meta, all’asciutto. una volta arrivate a destinazione. La praticità degli stivali di gomma però è senza pari.

Sconsigliati i modelli troppo colorati o a fantasia, che rendono il look troppo kitsch.

Cappello

Accessorio davvero utile per evitare l’umidità e l’effetto della pioggia sui capelli. Sia che il vostro look sia riccio o liscio, la pioggia è in grado di rovinare ogni pettinatura.

In caso di pioggia intensa un cappello da pioggia in tessuto tecnico vi preserverà, ma scegliete colori e modelli sobri ed eleganti.

In caso di pioggerellina, basterà un cappello a tesa larga e potrete anche evitare di portarvi dietro l’ombrello.

Viene sempre in nostro aiuto avere una giacca o un cappottino con cappuccio.

Ombrello

Per alcune persone portarsi dietro l’ombrello è una specie tortura a cui si sottopone solo in casi estremi (tipo grandine).

Ma in certi casi non possiamo proprio farne a meno e finiamo per comprare in strada quei terribili ombrellini usa e getta…

Se volete un accessorio carino, versatile con ogni outfit e in grado di sdrammatizzare, ecco a voi l’ombrello in pvc. Si abbina assolutamente con tutto e vi dona anche un effetto luminoso che, in caso di pioggia, non sarebbe facile da ottenere con un ombrello nero...

Mantella

Quando pensate alla mantella da pioggia, non dovete subito immaginare il mantellone del Mostro nell'omonimo film di Benigni... ci sono mantelle molto più graziose, adatte all vostra taglia, persino colorate (ma occhio a non esagerare con colori e fantasie)...

Trench

È il classico dei classici: un capo senza tempo, perfetto per almeno tre stagioni su quattro, versatile e adatto a ogni occasione, sportiva o elegante, al mattino e alla sera. Se volete un effetto più sciccoso, aggiungete al vostro trench un colorato foulard.

