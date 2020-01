Naturopatia, la disciplina del benessere che ci fa "sentire secondo natura"

“Sentire secondo natura”, ecco il significato letterale della parola “naturopatia”: ci avete mai pensato? Infatti, separando le due parole, dal latino natura e dal greco pathos (soffrire), il significato è più immediato.

Una delle scuole italiane più affermate di questa ritrovata disciplina del benessere che ricalca l’antico e l’eterno, è quella del dr. Rudy Lanza. Egli sostiene che “la naturopatia è la sintesi di molteplici metodi naturali per il mantenimento e la tutela della salute dell’essere vivente in relazione alle caratteristiche costituzionali e alle influenze ambientali, conformemente alle leggi biologiche che ne regolano l’esistenza”.

Per approfondire cosa fa il naturopata e come possa giovarci la naturopatia, abbiamo parlato con la naturopata Silvia Lucacci, che ci ha spiegato che “il naturopata è un educatore alla disciplina del benessere e alla consapevolezza dell’essere e della salute. La naturopatia ci aiuta ad osservare la relazione che unisce l’alimentazione e la masticazione con la digestione, riconoscere il ruolo e la relazione tra emozioni ed ormoni, a scoprire il compito dei nostri organi emuntori, cioè coloro che sono deputati a scartare, buttare via quanto in eccesso nel nostro corpo. E’ importante prendere consapevolezza di tutto ciò".

“Tutto nel nostro organismo parla di prendere e buttare via - afferma la naturopata - ma è altresì necessario giocare il ruolo di sentinella, saper riconoscere quei segnali ( difficoltà di concentrazione, gonfiori addominali, disturbi del sonno, eccessiva o scarsa emotività, ansia, stress, dolori muscolari ecc) che se non facenti parte di una patologia conclamata possono essere letti come segno di un affaticamento o intossicazione corporea”.

Fare quindi una valutazione dello stato di benessere attraverso una persona competente può aiutare a seguire un percorso estremamente personale per mantenere e rispettare o supportare un buono stato di salute consapevole.

Ancora Silvia Lucacci: “Spesso le nostre emozioni , lo stress e le corse condizionano il lavoro dei nostri organi che si ritrovano a lavorare a fatica.

Osservare quello che siamo e come reagisce il nostro corpo in relazione con la natura dove siamo immersi, è la prima cosa da fare per riportarci ad una buona partenza.

Tutto in natura parla di noi: l’alba e il tramonto, le nostre stagioni dalla primavera all’inverno, i ritmi circadiani...le regole del cosmo sono scritte da sempre dentro di noi.

La natura ci guida in ogni stagione, esterna ed interna della nostra vita e per vivere bene è essenziale almeno conoscere, riconoscere e rispettare questi ritmi”.