Maschere per capelli da fare in casa con prodotti naturali: mai rinunciare alla bellezza!

La cura dei nostri capelli, tra le altre, è fondamentale. Ma in questo momento in cui uscire a fare la spesa è un’impresa, come possiamo scegliere il migliore prodotto per la bellezza e la salute della nostra chioma?

Vi proponiamo qui sei ricette molto semplici che per realizzare delle maschere per vostro tipo di capelli, scegliete la maschera più adatta e ripetetela con costanza (non più di 2 volte a settimana) per una chioma splendente.

Capelli secchi, sfibrati e crespi: maschere idratanti e nutrienti per

Per capelli spenti, secchi, crespi, opachi e/o disidratati il primo step per correre ai ripari e dare nuova vita alla chioma è un trattamento nutriente e idratante: ecco 2 ricette perfette per restituire luce e nutrimento ai tuoi capelli.

Trattamento d'urto super nutriente all’avocado, olio di cocco, yogurt e miele

Ingredienti:

un avocado maturo,

un vasetto di yogurt bianco (meglio se intero),

3 cucchiai di olio di cocco (ma puoi sostituirlo con olio di jojoba, olio di mandorle dolci o olio di oliva),

2 cucchiai di miele.

Questa maschera si caratterizza per la presenza di avocado e yogurt, entrambi ingredienti nutrienti, e degli oli vegetali, fortemente idratanti ed emollienti; per preparare questa maschera fai da te schiaccia in una ciotola la polpa dell'avocado e aggiungi lo yogurt, l'olio di cocco e il miele. Mescola accuratamente il composto così che risulti senza grumi, applicalo su tutta la chioma, dalle radici alle punte, e lascia in posa per 30 minuti circa, poi procedi con il normale lavaggio con shampoo e balsamo.

Maschera riparatrice all'olio di oliva e rosmarino

Ingredienti:

30 ml olio di oliva,

10 gocce di olio essenziale di rosmarino.

Ideale per riparare i capelli secchi, sfibrati e danneggiati da decolorazioni e tinte, questa maschera unisce l'azione dell'olio di oliva, ricco di sostanze nutrienti utili ai capelli stressati e rovinati, a quella dell'olio essenziale di rosmarino, un rinforzante e remineralizzante naturale. Unisci l'olio evo all'olio essenziale di rosmarino, distribuisci su cute e capelli umidi e lascia agire per almeno un’ora, poi sciacqua e procedi con uno shampoo delicato.

Capelli grassi: maschere purificanti e lenitive

I capelli grassi si caratterizzano per un eccesso di sebo frequentemente associato alla caduta dei capelli e per l'aspetto opaco e untuoso, anche poco dopo averli lavati. È quindi importante intervenire per regolare la produzione di sebo, riducendo quello in eccesso e purificando la chioma delicatamente, e per "detossinare" le radici, evitando però di rendere le punte spente e secche.

Maschera detox con mela e zenzero

Ingredienti:

una radice di zenzero,

una mela,

3 cucchiai di gel di aloe vera,

2 cucchiaini di miele,

2/3 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree.

Sbuccia e taglia a tocchetti sia la mela che la radice di zenzero, un vero e proprio toccasana per i capelli grassi, poi frullale insieme, versa il composto in una ciotolina e aggiungi il gel di aloe vera, il miele e l'olio essenziale, mescolando con attenzione. Applica la maschera così ottenuta su radici, lunghezze e punte e lascia in posa per circa 40 minuti, poi sciacqua e procedi con il normale lavaggio, meglio se con uno shampoo specifico per capelli grassi.

Maschera purificante al bicarbonato, aloe e limone

Ingredienti:

il succo di un limone,

1 cucchiaio di gel di aloe vera,

2 cucchiai di bicarbonato,

acqua calda.

Questa maschera si caratterizza per la presenza di tre ingredienti naturali super efficaci per trattare i capelli grassi: il bicarbonato di sodio, infatti, è efficace in caso di forfora, è un buon sebo regolatore e aiuta a eliminare il prurito, il limone è un ottimo purificante mente l'aloe vera ha proprietà emollienti, antisettiche e antinfiammatorie.

Per realizzare questa maschera per capelli fai da te unisci in una ciotolina il succo di un limone, il gel di aloe vera e il bicarbonato, aggiungendo poi l'acqua calda fino ad ottenere una consistenza omogenea e pastosa. Mescola, lascia raffreddare e applica la maschera su radici, lunghezze e punte, poi tieni in posa per circa 20 minuti e procedi con il normale lavaggio con shampoo e balsamo specifici per capelli grassi.

Capelli fini, fragili e/o trattati: maschere rinforzanti

Per trattare i capelli fini, fragili e che tendono a seccarsi e spezzarsi facilmente, è necessario intervenire con una maschera ricca di ingredienti idratanti e che, al contempo, diano forza e volume, prevenendone la rottura.

Maschera per capelli fai da te alla banana, oli vegetali e miele

Ingredienti:

una banana,

2 cucchiai di olio di oliva,

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci (ma anche di cocco o di jojoba),

2 cucchiai di miele.

La banana è un ingrediente facile da reperire in casa e ricco di vitamine e sali minerali, che rigenerano e rinforzano la fibra del capello; inoltre, i grassi dell'olio uniti alle vitamine e allo zinco della banana hanno un super effetto ristrutturante.

Schiaccia in una ciotolina la polpa della banana e unisci l'olio di oliva, l'olio di mandorle dolci e il miele; amalgama bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e applicalo su radici, lunghezze e punte, aiutandoti con un pettine. Lascia la maschera in posa per circa 20 minuti, poi sciacqua con acqua tiepida e procedi con lo shampoo.

Maschera all'olio di cocco, mandorle dolci e semi di lino

Ingredienti:

20 ml di olio di cocco,

20 ml di olio di mandorle dolci,

20 ml di olio di semi di lino.

Questa maschera è l'ideale per donare forza, nutrimento e brillantezza a capelli fragili, opachi, crespi e danneggiati: gli oli vegetali, infatti, sono un ottimo alleato per i capelli in quanto nutrono e donano morbidezza e luminosità. Unisci i tre oli, applicali sui capelli e lascia in posa per circa un’ora, poi sciacqua e procedi con uno shampoo delicato.

