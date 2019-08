Andare a letto truccate fa male alla bellezza: ecco perché

Quante volte vi sarà capitato di rientrare tardi la sera, magari dopo una bella serata in compagnia o dopo una estenuante giornata di lavoro ed essere davvero stravolte: a malapena si riesce a trascinarsi a letto, troppo stanche per passare in bagno a togliersi anche il trucco. Niente di più nocivo per la nostra pelle!

“Mi strucco domani”, è il pensiero che ci fa sentire meno in colpa di andare a letto ancora truccate, ma dopo aver letto questa guida capirete perché è fondamentale rimuovere ogni residuo di make up alla perfezione. Ecco i danni per la nostra bellezza elencati dal sito Women's Health UK, che fa una rassegna dei problemi che potrebbero sorgere e i motivi per cui è bene ripulire il volto per lunghe ore coperto da fondotinta, cipria, ombretti.

La pelle non si rinnova

La notte è il momento in cui la pelle può rigenerarsi, reidratarsi e, soprattutto, proteggersi dallo stress ossidativo. “Se non si toglie il trucco, questo penetra nei sottostrati del derma e va a occludere i pori”, spiega la dermatologa Anne Wetter.

Le ciglia diventano fragili

“Lasciare regolarmente mascara ed eyeliner sugli occhi durante la notte può provocare l'ostruzione dei piccoli follicoli piliferi e delle ghiandole sebacee, causando così infezioni e infiammazioni”, avverte l’esperta, che sottolinea come dormire con il mascara renda le ciglia fragili e facili a spezzarsi.

Aumentano i punti neri

Punti neri e acne trovano le condizioni favorevoli per la loro insorgenza: “Il sebo è il lubrificante naturale della pelle, perché la idrata e rimuove le sostanze irritanti, ma i residui dei cosmetici bloccano la produzione di sebo”, spiega la dermatologa, sottolineando come l'accumulo della pelle secca nei pori dilatati possa favorire la comparsa dell'acne.

La pelle diventa invecchia più in fretta

“Durante il giorno la pelle è costantemente sottoposta allo stress ossidativo, con i radicali liberi che causano la degradazione del collagene e la mancata rimozione del trucco non fa che aggravare questa condizione, accelerando l'invecchiamento prematuro e favorendo la perdita di tono ed elasticità della pelle e la comparsa delle rughe”, ha affermato la dermatologa Wetter. Se avete voglia di invecchiare prima, dunque, sapete come fare!

La labbra si seccano

Anche per le labbra dormire con il make up è deleterio. “Il rossetto contiene delle sostanze chimiche che seccano le labbra, ma se durante il giorno gesti come mangiare, bere e parlare fanno sì che il rossetto non resti inalterato, garantendo di conseguenza il mantenimento della corretta umidità, di notte le sostanze chimiche possono invece agire indisturbate, asciugando le labbra”.

Ora, se la sera di capodanno vi è capitato di andare a letto all’alba, non vi preoccupate: non è una volta, ma è l’abitudine ad andare a letto truccate che non va assolutamente presa!

