Crema per il viso fai da te, ecco alcune ricette per tutti i tipi di pelle

Una pelle del viso perfetta è la prima cosa che ognuno di noi vorrebbe avere: infatti un viso luminoso emana la bellezza di tutta la persona. Allora ecco perché diventa fondamentale prendersi cura del proprio viso con le pratiche più adeguate al tipo di pelle, all’età e anche alle esigenze del portafoglio.

Per scegliere il cosmetico giusto bisogna documentarsi e, una volta selezionato, testarlo per capire se è realmente adatto al nostro tipo di pelle. Per chi ha voglia di realizzare da sé un vero e proprio prodotto di bellezza, ecco quattro ricette semplici semplici che vi permetteranno di realizzare delle maschere per il viso 100% fatte in casa.

Maschera per il viso effetto scrub

Ingredienti:

yogurt bianco

1 tuorlo d’uovo

succo di limone

zucchero

Mescolare tutti gli ingredienti aggiungendo per ultimo lo zucchero, esfoliante naturale. Applicare la maschera sul viso facendo due strati e lasciando agire per 5/10 minuti. Trascorso il tempo necessario, lavare il viso prima con acqua tiepida, poi con quella fredda.

Maschera idratante super dolce

Se avete la pelle secca, potete sperimentare una maschera dolcissima: frullate o schiacciate con la forchetta la polpa di una banana e aggiungete qualche cucchiaio di yogurt, per creare un impasto non troppo liquido. Volendo, potete aggiungere anche qualche goccia di olio di avocado, rosa mosqueta o karitè.

Maschera purificante contro brufoli e punti neri

Occorrente:

miele

cannella

Per realizzare questa miscela unite due cucchiaini di cannella e un cucchiaio di miele. Applicate poi la crema sul viso con movimenti circolari delle dita. Potete utilizzare questa maschera anche una volta a settimana, ma ricordatevi di sciacquare sempre il tutto con abbondante acqua tiepida.

Per intensificare l'effetto purificante della maschera, potete preparare la pelle riempiendo una bacinella d'acqua calda, a cui aggiungere qualche goccia di olio essenziale, come quello di rosmarino, eucalipto o tea tree, e un cucchiaio di bicarbonato. Coprite la testa con un asciugamano e lasciate che i vapori dell’acqua purifichino la pelle del vostro viso. Dopo circa 15 minuti la vostra pelle sarà pronta per una pulizia del viso o per l’applicazione della maschera.

Maschera antirughe ai mirtilli

Per realizzare questa maschera contro le rughe servono un pugno di mirtilli freschi e un vasetto di yogurt magro naturale. Procedete pressando i mirtilli in una ciotola, aggiungete lo yogurt e mescolate il tutto. Distribuite poi il composto sulla pelle, lasciandolo in posa per 15 minuti. Infine, risciacquate e massaggiate la pelle.

Consigli utili

Applicate la maschera subito dopo averla preparata, così che non perda efficacia, e sul viso perfettamente pulito.

dopo averla preparata, così che non perda efficacia, e sul viso perfettamente pulito. L'effetto migliore di una maschera viso si ottiene nei primi 5 minuti di applicazione ma è bene lasciarla agire un po' di più per aumentarne l'effetto.

ma è bene lasciarla agire un po' di più per aumentarne l'effetto. Se state usando una maschera dal potere astringente state attente a non parlare o muovere troppo il viso, per non rovinare l'effetto e rischiare di tirare troppo la pelle.

o muovere troppo il viso, per non rovinare l'effetto e rischiare di tirare troppo la pelle. Evitate la zona del contorni occhi, a meno che la maschera non sia specifica per quella zona del viso.

a meno che la maschera non sia specifica per quella zona del viso. Rimuovete la maschera sempre con l'aiuto di una spugnetta o dei dischetti di cotone imbevuti con acqua tiepida o fredda a seconda del tipo di maschera.

sempre con l'aiuto di una spugnetta o dei dischetti di cotone imbevuti con acqua tiepida o fredda a seconda del tipo di maschera. Dopo aver fatto la maschera per il viso, applicate sempre una crema adatta al vostro tipo di pelle.

Se amate questo tipo di prodotti per la pelle fatti in casa, ma non avete il tempo o la perizia di prepararli da soli, esistono anche a Perugia alcuni negozi specializzati nella vendita di prodotti 100% naturali che risponderanno alle vostre esigenze:

Laboratori Hur - Store Perugia

Via Guglielmo Marconi, 65, 06121 Perugia PG tel 075 572 4837 sito web: www.laboratorihur.com

Thymiama Bioprofumeria

Corso Cavour, 76, 06121 Perugia PG tel 075 572 5526

Bio Alchimia

Corso Giuseppe Garibaldi, 101, 06123 Perugia PG

Erboristeria San Michele Di Donati Donatella

Via della Pallotta, 15, 06126 Perugia PG tel 075 33352

L'Erbolario

Quasar Village, Via Aldo Capitini, 8, 06073 Corciano PG tel 075 517 0170 sito web: www.erbolario.com/it/

AIAB UMBRIA

piano terra, Via delle Caravelle, 8/a, 06127 Perugia PG tel 075 515 0265 sito web: http://www.aiabumbria.com/

NaturaSì

Via C. Piccolpasso, 119, 06128 Perugia PG tel 075 997 5149 sito web: www.naturasi.it/negozi/perugia/perugia-via-piccolpasso

Piacere Terra Perugia

Via Antonio Gramsci, 151, 06073 Corciano PG tel 075 808 5077 sito web: http://www.piacereterra.it/