Fondi di caffè, come utilizzarli per la bellezza "fai da te"

Il caffè è un’abitudine alla quale noi italiani non rinunciamo e anche se ormai hanno preso larga diffusione in molte case le macchinette del caffè espresso come al bar, la moka resta sempre presente nelle nostre abitazioni (e molti ancora la preferiscono).

Dopo questa premessa vale la pena considerare che moltissimi di noi, dopo aver gustato il proprio caffé, si liberano dei residui della polvere smaltendoli nell’organico. Quanti sono più attenti all’ambiente, o hanno un bel giardino, li riutilizzano per per concimare le piante nel compost. Molti non sanno però che ci sono tanti modi per riutilizzarli; i fondi del caffè sono infatti una risorsa preziosa per moltissimi usi anche nella cosmesi, in quanto ricchi di sostanze nutritive.

Vediamo allora come riutilizzare ciò che resta della nostra profumata pausa caffè.

Esfoliante

La polvere del caffè è un ottimo esfoliante: aiuta la pelle a eliminare le cellule morte e a rigenerarsi. È adatta a ogni tipo di pelle, la idrata e la rende liscia e luminosa.

Come procedere: mescolate un cucchiaino di olio d’oliva e un cucchiaio di fondi di caffè fino a ottenere una crema densa. Stendete la miscela sulla pelle da trattare con un leggero massaggio circolare. Lasciate agire per qualche minuto e poi risciacquate. Usate la maschera esfoliante al caffè anche una volta a settimana per il benessere della vostra pelle.

Crema anticellulite

La caffeina aiuta a combattere l'odiata cellulite. Possiamo preparare in casa un’ottima crema anticellulite tanto efficace quanto economica. Mescoliamo 40 grammi di fondi di caffè con due cucchiai di olio di cocco e una manciata di foglie di salvia tritata. Tutti gli ingredienti devono essere mescolati bene e poi applicati sulla pelle che va massaggiata per cinque minuti. Risciacquate con una doccia calda. Questo scrub può essere applicato due volte a settimana nelle zone interessate dalla cellulite.

Maschera scurente per i capelli

Così come gli impacchi di camomilla aiutano a schiarire le chiome castane e bionde, allo stesso modo il caffè è uno scurente riflessante naturale. Mettiamo a scaldare 2 litri di acqua sul fuoco con due tazze di fondi di caffè. Una volta che la miscela ha raggiunto il bollore, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare prima di applicare sui capelli. Il liquido deve essere filtrato usando una garza fine e con quest’acqua al caffè possiamo sciacquare i capelli. Il risciacquo al caffè può essere applicato anche tre volte a settimana.