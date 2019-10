Ciglia lunghe e folte, non sono solo un dono di natura

Chi lo ha detto che avere ciglia lunghe e folte sia solo una “dote naturale”? Le ciglia, infatti, vanno costantemente curate per poter diventare forti e voluminose: se le trattiamo nel modo giusto, potremo ottenere un risultato incredibile. Il tutto senza ricorrere a metodi artificiali come ciglia finte, extension o quintali di mascara, ma seguendo quotidianamente delle semplici mosse fai da te, oppure con l’aiuto di alcuni prodotti. Ecco allora 5 trucchi per avere ciglia perfette, lunghe, folte e ben definite.

1. Cosa fare e cosa evitare

Forse non tutti sanno che se tocchi di frequente o con poca accortezza le ciglia, queste tendono ad indebolirsi: evita quindi il più possibile di strofinarti gli occhi, perché così facendo andrai a irritare i follicoli, provocando il piegamento e la possibile caduta delle ciglia.

Ricordati che è importantissimo struccarsi tutte le sere, utilizzando prodotti delicati e rispettosi della tua pelle; anche in questo caso, evita di strofinare gli occhi: per un risultato ottimale, basterà mettere una minima dose di struccante su un dischetto di cotone e applicare quest’ultimo sulla palpebra, lasciando agire il prodotto per qualche istante. Dopo aver eliminato il dischetto, prova a massaggiare per qualche secondo le palpebre con la vaselina, ideale per le ciglia secche e indebolite dal make up di tutti i giorni.

2. I rimedi naturali

Uno degli alleati migliori tra quelli naturali per rinforzare le ciglia è sicuramente l’olio di ricino. Si tratta di un unguento vegetale molto denso che è in grado di nutrire le ciglia, le rifonrza e le lucida. Per applicarlo, puoi utilizzare l’applicatore di un vecchio mascara o anche solo la punta delle dita, concentrandolo sulla radice delle ciglia.

Tra i prodotti efficacissimi e naturali ci sono l’olio di cocco (come quello biologico, crudo e spremuto a freddo di NaturaleBio) e quello di oliva. Il primo è ricco di sostanze antiossidanti e aiuta a proteggere le ciglia dagli agenti esterni, come vento e smog, mentre il secondo ha un grande apporto di vitamina E ed è la scelta migliore per una maggiore idratazione nel caso di ciglia secche. Anche loro devono essere applicati partendo sempre dalla radice.

Infine anche il tè verde, un prodotto dai mille benefici che si conferma essere un ottimo alleato anche in questo caso: grazie all’alto contenuto di flavonoidi, infatti, è perfetto per stimolare la crescita delle ciglia. Per applicarlo preparate una tazza alla sera, aspettate che si raffreddi, immergetevi un dischetto struccante e lasciatelo in posa sulle palpebre per una decina di minuti.

3. Vitamine a go-go

Anche l’alimentazione ci aiuta ad avere ciglia sane e forti: prediligi i cibi ricchi di vitamine A, B, C ed E, come fagioli, lenticchie, avocado, broccoli, frutta secca e lo stesso olio d’oliva. Puoi anche optare per gli integratori di vitamina B (come il Vitamina B Complex di Vitamaze, vegano e di altissima qualità), la vitamina più importante per rinforzare le ciglia, ma anche le unghie e i capelli.

4. Il piegaciglia

Il piegaciglia è uno strumento che puoi trovare in tutti i negozi beauty, ed è spesso molto sottovalutato; ha, infatti, il potere di incurvare e dare un bell'effetto volume alle tue ciglia. Usalo con attenzione, stringendo con delicatezza le ciglia di ogni occhio per almeno 15 secondi e poi rilasciale con cautela, per evitare di strappare i peli o irritare i follicoli della palpebra.

5. Il mascara

Il mascara giusto è un vero e proprio alleato nella cura delle ciglia, ma bisogna trovarlo. Da prediligere sono quei prodotti che contengono un’alta quantità di ingredienti idratanti come il pantenolo. Nell’applicarlo parti sempre dalla radice spostandoti verso le punte e muovendoti a zig zag, ripetendo l’operazione un paio di volte per assicurati di aver colorato anche le ciglia più corte. Per un effetto volume in più, dopo la prima passata di prodotto, spolvera con un pettinino una minima quantità di borotalco sulle ciglia e poi applica nuovamente il mascara: questo è un trucchetto usato anche dai più famosi make-up artist!

Infine, per evitare l’effetto grumi o se il mascara dovesse risultare secco, diluiscilo con una o due gocce di olio di ricino o con una minima quantità di soluzione salina o collirio per occhi.

