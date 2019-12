Capodanno, come mi vesto? Ecco quattro idee per quattro stili diversi perfetti per la notte di San Silvestro

La magica notte di Capodanno si avvicina ed è arrivato il momento di scegliere il look giusto per l'occasione. Una notte in cui si può osare di più, quindi spazio alla fantasia, ma sempre con buon gusto! Lungo o corto, glam o elegantissimo, con paillettes luccicanti o in tessuto metallizzato: ecco 4 abiti perfetti per festeggiare Capodanno, adatti a qualunque outfit e stile e tutti low cost!

Il tubino di Grace Karin è la scelta perfetta per le amanti degli outfit classici ma d'effetto: con profondo scollo a V, senza maniche e lunghezza al ginocchio, questo abito veste perfettamente ed avvolge la figura senza stingere, grazie alla stoffa elasticizzata.

Quello di Aleumdr è un abito dal taglio elegante e originale, che permette anche di nascondere difetti e imperfezioni. Realizzato in tessuto elasticizzato a tinta unita con glitter metallici, ha maniche a 3/4 e lunghezza a metà polpaccio, mentre lo spacco alto e le spalle scoperte lo rendono sensuale ed elegante.

Vuoi festeggiare Capodanno con un look elegante ma assolutamente alla moda? La scelta perfetta per te è il vestito di Find.: dall'effetto plissettato metallizzato, presenta un drappeggio asimmetrico sulla parte frontale e una chiusura posteriore a goccia con bottone dietro al collo. Semplice ma prezioso ed elegante, ha maniche lunghe e scollo rotondo, una vestibilità aderente e lunghezza a metà coscia.

Quello di Truth & Fable è un vestito elegante ma molto sensuale, che fascia la figura senza stringere. Ben realizzato e di qualità, questo mini abito è impreziosito da una scollatura a cuore e un maxi fiocco in vita, ben fissato e che resta in posizione; inoltre, presenta una cerniera sul retro e due stecche laterali che sostengono il seno, ha un'ottima vestibilità e il tessuto è lucido, liscio, morbido al tatto e ben cucito.

Per abbinare poi i giusti accessori fashion, ecco alcuni negozi a Perugia dove potrere trovare ciò che fa al caso vostro:

GLAM Accessori

Via Baglioni, 42, 06121 Perugia tel 389 167 7418 web: www.facebook.com/glam.accessori.perugia

Beauty Gallery

Via Antonio Gramsci, 6, 06070 Ellera PG tel 075 517 0327 web: shop.beautygallery.it/it/

CALEIDOS borse e accessori

Via Gerardo Dottori, 75, 06132 tel 075 847 6310 web: www.caleidoshop.it/

Mon Bijou Perugia

Via dei Priori, 9, 06123 Perugia tel 320 950 3002 web: www.facebook.com/mbtattoopiercing/

CARPISA

Via Fiesole, 1, 06129 Perugia (c/o Centro Commerciale Emisfero) tel 075 500 8543 web: www.carpisa.it/it_it/