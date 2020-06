Capelli secchi, come correre ai ripari con i rimedi della natura (ma non solo)

Con l’utilizzo di prodotti commerciali e aggressivi e con il ricorso continuo a piastre & Co, molte persone finiscono per ritrovarsi con il problema dei capelli secchi, fragili e sfibrati. Anche da cambi di stagione, sbalzi ormonali o abbassamenti delle difese immunitarie contribuiscono a inaridire il capello. Per fortuna però, i capelli secchi sono un problema che può essere facilmente risolto seguendo alcuni accorgimenti ed esistono anche rimedi completamente naturali, veloci da realizzare, economici e davvero efficaci. Eccoli.

Le regole generali

Affrontare capelli secchi, fragili e sfibrati sarà più semplice con questi passaggi semplici ma fondamentali:

usare solo shampoo delicati e naturali, privi di profumi, parabeni, siliconi, coloranti e conservanti aggressivi;

dopo il lavaggio, applicare sui capelli un balsamo idratante, emolliente e nutriente: i capelli secchi, infatti, comportano spesso un cuoio capelluto ipersensibile, che necessita di prodotti lenitivi;

al posto del balsamo provare il gel all'aloe vera (purché naturale) senza risciacquo;

una o due volte a settimana usare una maschera per capelli naturale pre o post shampoo, che sia profondamente nutriente ed idratante;

usare solo spazzole professionali che non spezzino o danneggino i capelli (le spazzole Tangle Teezer sono tra le migliori sul mercato);

se necessario, integrare la dieta alimentare con vitamine, biotina e/o cheratina o ricorri a prodotti topici a base di biotina e/o cheratina;

soprattutto d'estate, proteggere i capelli dall'azione del sole, applicando spray o lozioni con filtri solari e sostanze idratanti.

I rimedi naturali

Ci sono poi rimedi naturali per trattare i capelli secchi.

Oli vegetali per nutrire i capelli e combattere le punte secche e sfibrate - applica sulle punte ancora umide qualche goccia di olio di semi di lino, olio di canapa o olio di argan per dare nutrimento extra, o applicali una volta terminato l’acconciatura per un effetto liscio, anti crespo e morbidissimo!

Lozione a base di birra - se applicata sul cuoio capelluto, la birra conferisce alla chioma un aspetto luminoso, sano e vitale: mescola mezza tazza di birra con due tazze d'acqua, sciacqua le lunghezze con il composto, poi asciuga i capelli.

Massaggio nutriente - prima dello shampoo, effettua un massaggio sui capelli umidi, soffermandoti attentamente su punte e lunghezze, con l'olio di semi di lino, ricco di proprietà antinfiammatorie e acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6.

Impacco anti crespo - fai bollire due tazze di acqua, aggiungi un cucchiaio abbondante di fiori di camomilla e lascia raffreddare, poi aggiungi un cucchiaio di aceto di mele e applica l'impacco sui capelli dopo lo shampoo e prima del balsamo.

Maschera idratante - per nutrire e idratare i capelli, applica una maschera con miele e olio di oliva: mescola due cucchiai di miele e di olio extra vergine di oliva, applica il composto sui capelli senza strofinare e lascia riposare per almeno 15 minuti, poi risciacqua.

Maschera ultra nutriente - per capelli sani e brillanti scalda una piccola quantità di burro di karitè, applicala prima dello shampoo sulle punte e lascia riposare per almeno mezz'ora, poi risciacqua.

