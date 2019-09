Capelli piatti? Ecco come dare volume alla chioma per un look sempre perfetto

Quanto è importante guardarsi allo specchio e piacersi? Molto, specialmente per le donne, che amano sentirsi ammirate per la loro bellezza. Ecco allora che la cura dei capelli è un elemento fondamentale per essere sempre impeccabili. Se i vostri capelli sono piatti alle radici, spenti e difficili da gestire, forse è proprio una caratteristica fisiologica, dovuta a una corteccia capillare particolarmente sottile, oppure la conseguenza di stress e cattive abitudini alimentari. Inoltre, i capelli lunghi e/o fini, specialmente se lisci o poco mossi, tendono ad appiattirsi sul capo, conferendo alla chioma un aspetto anonimo.

Ecco allora alcuni gesti semplici ma efficaci che ti aiuteranno ad avere una chioma più voluminosa ed evitare l’effetto “piatto”.

Cambiare verso

In genere nell’asciugare i capelli si tende a seguire la propria riga naturale; così facendo, però i capelli acquistano meno volume: basterà cambiare il lato della riga per avere immediatamente un effetto più voluminoso! Se i vostri capelli sono “ribelli”, asciugateli a testa in giù, per sollevare bene tutte le radici, insistendo anche su alcuni punti specifici, in modo che il calore mantenga il volume dato.

Usare lo shampoo secco

Lo shampoo secco è il prodotto ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro per prolungare lo styling e far apparire i capelli puliti più a lungo, ed è facilissimo da usare: basta spruzzarne una piccola quantità sulle radici, massaggiando con i polpastrelli fino a completo assorbimento. Lo shampoo secco deterge i capelli donando alla chioma un aspetto pulito e ordinato, assorbe l'oleosità in eccesso e lenisce il cuoio capelluto. Inoltre, il suo effetto volumizzante risolleva il capello alla radice, aggiungendo volume allo styling. Quale usare? Questo qui, marcato L'Oréal Paris e dalla texture invisibile.

Bigodini forever

Non pensate che siccome li usava vostra nonna non siano più utili nei tempi moderni: i bigodini sono tra gli accessori di styling per capelli più efficaci. Sono utilizzatissimi dai parrucchieri e nei backstage delle sfilate di moda più importanti, grazie alla loro capacità di creare un hairlook mosso, più o meno definito. Se avete poco tempo a disposizione, i bigodini termici sono sicuramente la scelta migliore: dopo aver diviso la chioma in macrosezioni e aver riscaldato i bigodini, prendete una ciocca di 3-5 cm e avvolgetela sul bigodino partendo dall’estremità e arrotolandola verso la cute; per fermare la ciocca, usate le pinze a farfalla o allungate che troverete nel set (come questo di Remington, il più acquistato su Amazon.it). Una volta terminato con tutte le ciocche, lasciate i bigodini termici in posa per circa 20-30 minuti, ovvero fino a quando non si saranno raffreddati.

Capelli cotonati effetto anni ‘80

La cotonatura è sempre la soluzione ideale per dare volume e corpo alla tua chioma; adatta a tutti i tipi di capelli, l’importante è non esagerare, per non rischiare di comprimere tutti i capelli sulle radici. Bisogna cotonare quanto basta per sostenere l’acconciatura e dare ai capelli un po’ di spessore. Per dare volume alla chioma, scegliete la parte da cotonare e dividetela dal resto dei capelli, poi isolate una ciocca di due o tre centimetri tendendola verso l’alto. A questo punto, pettinate al contrario i capelli fino alle radici, lavorando sempre sul lato interno della ciocca, et voilà, il gioco è fatto! Per cotonare i capelli in maniera impeccabile, consigliamo questo pettine di Tangle Teezer, il migliore in assoluto.

Zero tempo ma tanta voglia di volume? Usa le extension!

Le extension sono davvero miracolose per dare volume e pienezza ai capelli. Se non avete tempo (o denaro) per le extension professionali dei parrucchieri, esistono le comodissime extensions a clip, poco invasive, facili e veloci da indossare e rimuovere. Queste qui sono le più acquistate su Amazon.it, disponibili in diverse tonalità.

Ecco chi vi può fornire e montare le extension per i vostri capelli a Perugia:

Fashion extension treccine style

Via Pievaiola, 26, 06128 Perugia tel 329 489 7256 web: https://fashionextension.it/

Cristina Capelli E Mondo Parrucche

Via M. Angeloni, 62/A tel 075 501 0809 web: http://mondoparruccheperugia.it/

Capelli XL

Via del Tempo Libero, 40, 075 505 2795 web: https://www.capellixl.com/

Arte & Moda Parrucchieri

Via della Pallotta, 2/A tel 075 500 5813