Capelli grassi, ecco come affrontare il problema

Chi soffre il problema dei capelli grassi, in estate nota certamente un perggioramento della situazione: infatti tra caldo, sudore e lavaggi frequenti la cute tende a produrre una maggiore quantità di sebo, con il risultato di rendere la capigliatura sempre più lucida.

Ecco allora alcuni semplici trucchi per avere capelli leggeri e dire addio al sebo in eccesso.

No agli shampoo frequenti

Più ti lavi i capelli, più il cuoio capelluto si irrita e produce sebo: non c’è niente da fare, è un circolo vizioso che si può interrompere solo diminuendo la frequenza degli shampoo.

Il primo consiglio da seguire per dire addio ai capelli grassi è quindi quello di distanziare gli shampoo il più possibile.

Inoltre, opta per shampoo specifici contro i capelli grassi o uno shampoo leggero con un Ph neutro, in modo da non aggredire il cuoio capelluto.

Occhio alla quantità di shampoo

Bastano poche gocce di shampoo per lavare bene i capelli e, prima di applicarlo sul cuoio capelluto, va diluito in un po’ d’acqua e scomposto tra i palmi delle mani. Poi massaggia delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli, in modo da non irritarlo.

Risciacquo caldo/freddo

Quando risciacqui i capelli, utilizza prima l’acqua calda e poi quella fredda: l'acqua calda aiuta e eliminare l’eccesso di sebo, mentre l’acqua fredda è ideale per chiudere le cuticole dei capelli e farli brillare.

Metti il balsamo con attenzione

Lavare i capelli grassi non significa lasciarli senza idratazione profonda. Se vuoi applicare un balsamo dopo lo shampoo, fai però attenzione a stenderlo solo sulle lunghezze dei capelli e non sul cuoio capelluto.

Evita l’aria calda

Infine, asciuga i capelli con aria tiepida o fredda: l’aria calda infatti irrita e infiamma il cuoio capelluto.

Se stai cercando uno shampoo specifico per risolvere il problema dei capelli grassi, puoi certamente rivolgerti alle Farmacie di Perugia, oppure a uno di questi negozi specializzati:

DIVA prodotti professionali per capelli e corpo

Via Romeo Gallenga, 06127 Perugia PG tel 075 372 3776

Hair & Cosmetic Store Srl

Via C. Piccolpasso, 103, 06128 Perugia PG tel 075 465 9540

Profumeria Anna tutto per capelli

Via Campo di Marte, 117, 06124 Perugia PG tel 075 30984 web: www.profumeriaanna.it/

C.A.A.R.P. Società Cooperativa - Umbria Beauty School

Via Montepulciano, 2, 06129 Perugia PG tel 075 500 5236 web: www.caarp.net/

Silvana Vergari Prodotti per la Bellezza

Via Giuseppe Sacconi, 24, 06132 Sant'Andrea delle Fratte, Perugia PG tel 338 287 8677 web: www.silvanavergari.it/