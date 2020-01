Braccia, gambe e piedi: una "spa" domestica in poche mosse

Prendersi cura di sé non è un atto egoistico, ma un bisogno fisiologico per stare bene con se stessi e con gli altri.

Ecco che allora, specie se stiamo cercando di rimetterci in forma dopo le feste, alcuni piccoli accorgimenti “fai da te” contribuiranno a farci sentire più belle e curate.

Vediamo in particolare come prenderci cura di braccia, gambe e piedi.

Gomiti e ginocchia perfetti. Prima di fare un bel bagno rilassante o semplicemente una doccia, tamponate gomiti e ginocchia con abbondante olio di oliva, massaggiando per una decina di minuti. Dopo il bagno o la doccia, frizionateli con della glicerina pura, che eliminerà ogni asperità della pelle. La glicerina può essere usata su tutta la gamba, specialmente sulla parte posteriore della coscia.

Questo trattamento consente di ottenere una pelle liscia e levigata.

Calli e duroni addio. Prendete un batuffolo di cotone, impregnatelo di aceto e posizionatelo su calli e duroni, fasciandoli e lasciandolo agire per una notte. Al mattino rimuovete e strofinate con una pietra pomice.

Braccia e mani di velluto. Mescolate due cucchiai di succo di pomodoro con un cucchiaio di glicerina e alcune gocce della vostra acqua di colonia preferita. Questo composto risulterà vellutante per la pelle di mani e braccia.

In mancanza della pietra pomice. Per sostituire la pietra pomice, prendete una cipolla, tagliatela a metà e spalmateci sopra molto sale fino. Lasciate riposare per mezz’ora. A questo punto potete usarla come pietra pomice: lo scrub del sale e i principi attivi della cipolla saranno in grado di fare miracoli. Inoltra la cipolla è un antimicotico naturale.

Banane mature per una pedicure speciale. Spesso la pelle dei talloni si indurisce e si secca, provocando molti problemi. Per ovviare a questo in maniera naturale, provate con le banane mature! Hanno capacità emollienti che non sospettate. Riducete una banana in poltiglia e applicate questa crema sui piedi puliti. Lasciate riposare per 10 minuti in modo che la pelle assorba bene le vitamine e gli antiossidanti utili a riparare la pelle danneggiata. Lavate poi delicatamente con acqua tiepida e immergete poi in acqua fredda per 10 minuti.

Se invece volete rivolgervi alle cure di un centro estetico professionale, a Perugia ce ne sono molti validi:

Beauty

Via Settevalli, 320, 06129 Perugia tel 075 500 0209 web: www.beautypg.it/

Estetica Sandra

Via Vincenzo Bellini, 30, 06132 Perugia tel 328 285 7835web: www.facebook.com/MirriAlessandra/?ref=bookmarks

Griffe Centro di Estetica

Via Romeo Gallenga, 4, 06127 Perugia PG tel 075 505 4698

Estetica Contatto

Via Firenze, 125, 06121 Perugia PG tel 333 599 5097 web: www.esteticacontattoperugia.com/

L'ESTETICA DI MILENA

Via Settevalli, 131/F, 06129 Perugia tel 075 500 9819 web: www.esteticadimilena.it/

Aquam Spa Estetica Solarium

via Ruggero D'Andreotto, 19/P3, 06124 Perugia tel 075 573 3111 web: www.aquamspaperugia.com/

Sun Factory Solarium & Centro Estetica

Via Francesco Briganti, 74/C, 06127 tel 075 500 0508

elenco in corso di aggiornamento